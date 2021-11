(S): Avgiftsfri kollektivtrafik för unga sommartid

Den socialdemokratiska partikongressen ställde sig på fredagen bakom ett förslag från SSU att kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri för unga sommartid. Partiet vill också utreda om kollektivtrafiken alltid ska vara avgiftsfri för unga.

– Det är ett utmärkt förslag från SSU, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth, som också är ledamot av socialdemokraternas partistyrelse på kongressen.

– Det yrkar jag mig ta mig tusan bifall till, sa Eneroth till en applåd från kongressdeltagarna.

Våren 2018 beslutade regeringen med stöd av vänsterpartiet att under åren 2018 – 2020 lägga 350 miljoner om året på att skolungdomar i årskurserna 6-9 i grundskolan och 1-2 i gymnasiet skulle få fria resor i kollektivtrafiken under sommarlovet. Men i december 2018 beslutade riksdagen att dra in de fria resorna, sedan Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag röstats igenom med hjälp av Sverigedemokraterna.