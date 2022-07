Ökad omsättning men låg lönsamhet för Volvo Bussar

Volvo Bussar ökade omsättningen med sju procent under andra kvartalet till 4 062 miljoner kronor. Men ökningen skedde från låga nivåer eftersom resandet och därmed också bussförsäljningen har pressats av covid-19-pandemin. Lönsamheten för Volvo Bussar har förbättrats men är alltjämt låg med en rörelsemarginal på 0,2 procent. Samma period förra året redovisade Volvo Bussar en rörelsemarginal på – 0,2 procent. Men lastbilarna lyfter. För Volvokoncernen som helhet var rörelsemarginalen under kvartalet 11,6 procent, upp från 10,7 procent. Det framgår av Volvokoncernens delårsrapport som presenterades på tisdagsmorgonen.

Volvo Bussar redovisar en vinst på sju miljoner kronor under det andra kvartalet i år, jämfört med en förlust på nio miljarder samma period i fjol. För först halvåret blev resultatet en vinst på 27 miljoner, en förbättring från – 27 miljoner första halvåret 2021.

Orderingången för Volvo Bussar ökade under andra kvartalet med 44 procent, jämfört med samma period förra året. Leveranserna ökade med 22 procent. Totalt fick Volvo Bussar beställningar på 1 422 enheter under det andra kvartalet. 1 295 bussar levererades.

Det var främst efterfrågan på turistbussar som ökade, likaså service – ett tydligt tecken på en återhämtning från pandemin. Då stod flertalet turistbussar stilla och behovet av service var lågt.

Även för bussar till kollektivtrafik förbättrades efterfrågan för Volvo, främst på den sydamerikanska marknaden.

Volvo säljer allt fler elbussar, men de utgör en liten del av den totala försäljningen. Under andra kvartalet sålde Volvo 78 helelektriska bussar och 40 hybridbussar. Under första halvåret har Volvo sålt 130 elbussar, upp från 63 under förra årets första sex månader. Hybridbussarna backade däremot, från 108 förra året till 52 i år.

Volvo Bussars omsättning blev under det andra kvartalet 4 062 miljoner kronor (3 811 miljoner i fjol) och under det första halvåret 7 112 miljoner (6 188 miljoner i fjol).

Bussarna utgör endast en mindre del av Volvokoncernens verksamhet. Där ingår även lastbilar och anläggningsmaskiner. För koncernen som helhet blev omsättningen under det andra kvartalet 118 943 miljoner kronor och under det första halvåret 224 259 miljoner kronor, en förbättring på 31 respektive 25 procent.