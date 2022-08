KONTAKT – Internationella elbussnyheter i urval

Vi presenterar ett axplock internationella elbussnyheter, oftast med tonvikt på Europa men den här gången blickar vi också ut i världen: Brittisk busstillverkare säljer 5 000 elbussar i Indien; Trådbussen lever; Jätteorder på kinesiska elbussar.

Storbritannien: Den brittiska busstillverkaren Switch Mobility (tidigare Optare) har tecknat avtal med det indiska transportföretaget Chalo om att leverera 5 000 elbussar till Indien. Switch Mobility ägs sedan några år av den indiska fordonsgiganten Ashok Leyland.

Avtalet mellan Switch och Chalo innebär initialt att Switch´ elbussar under tre ska sätytas i trafik i regioner och städer över hela Indien och där Chalo har verksamhet. Avtalet innebär att Switch ska leverera olika versioner av sin nya bussmodell EiV12 till Chalo. Switch har tagit fram modellen speciellt för den indiska marknaden. Bussen finns i två versioner, dels som höggolvsbuss med bussgolvet 90 centimeter över vägbanan, dels en låggolvsversion med golvet 40 cm över vägbanan. Motorn har en effekt på upp till 235 kW. Enligt tillverkaren uppgår räckvidden till 300 kilometer på en laddning och 500 kilometer med en tilläggsladdning under trafikdagen.

Ungern: Trådbussen lever. Tjeckiska Škoda Group, som till skillnad från Škoda Auto, inte är en del av VW Group har inlett leveranserna av en beställning på totalt 48 trådbussar till lokaltrafiken i Ungerns huvudstad Budapest. Škoda står för hela den elektriska utrustningen, medan karosserna levereras av Solaris.

Bussarna är utrustade med batterier som gör det möjligt att köra längre sträckor på el, även där luftledning saknas.

Chile: Den kinesiska fordonstillverkaren Foton har fått en beställning på 1 022 för trafik i Chiles huvudstad Santiago. Ordern är den största utlandsorder som Foton fått. Foton har inte avslöjat särskilt många detaljer om ordern. Sedan tidigare har Santiago de Chile ett stort antal elbussar från likaledes kinesiska Yutong och BYD. När bussarna från Foton är levererade kommer Santiago att ha den största elbussflottan i Latinamerika. Ordervärdet uppges till cirka 2,5 miljarder kronor (1,6 miljarder RNB).

Chile är en av de länder som deltar i det gigantiska kinesiska infrastrukturprojektet Belt and Road Initiative. Kinesiska banker finansierar genom Belt and Road stora infrastruktursatsningar, transportsatsningar med mera i en lång rad länder, främst i Asien, Afrika och Sydamerika. Kritiker hävdar att Belt and Road är en metod för Kina att knyta till sig andra länder ekonomiskt och göra dem beroende av Kina.