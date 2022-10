Fler bussnyheter på Persontrafik

Både busstillverkare som sedan länge är väletablerade på den svenska marknaden och helt nya aktörer blandades på Stockholmsmässan under Persontrafik som avslutades på torsdagen. Flera leverantörer visade bussar som redan finns i Norge, men inte i Sverige. Och Persontrafik blev också platsen för att ytterligare uppmärksamma utmärkelsen för Årets Buss i Europa. Det här är den andra delen av vårt utställningsreportage från Persontrafik. Den första delen hittar du genom att klicka här. Vi återkommer med ytterligare reportage från utställningen på Persontrafikmässan.

Mässan blev ett första tillfälle för en bred publik att stifta bekantskap med Volvos nya turistbussplattform som introducerades i slutet av juni.

I sin monter visade Volvo både premiumbussen 9900 och dubbeldäckaren 9700 DD som har köpts av flera företag för kollektivtrafik på regionala linjer med många resenärer som Stockholm – Norrtälje, Borås – Göteborg och Värnamo – Jönköping.

Även om bussarna till det yttre är i det närmaste identiska med den föregående generationen finns åtskilliga nyheter under skalet, likaså en ny förarplats. En av nyheterna är drivlinan med en 13-liters motor på 500 hästkrafter och ett starkare vridmoment. Bland nyheterna finns också en ny generation av Volvos I-Shiftlåda, som är snabbare, driftsäkrare och mer optimerad för turist- och beställningstrafik samt långlinjetrafik. Förarplatsen är också helt ny och kollisionsskyddet för föraren förstärkt.

Läs mer om Volvos nya turistbussplattform i vårt reportage från lanseringen i somras (klicka här).

– Det känns som att marknaden för turistbussar är på god väg tillbaka. När vi talar med kunderna berättar de att beställningstrafiken nu är åter på 2019 års nivå och många rapporterar om ett ordentligt tryck, berättade Martin Spjern, ny Sverigechef för Volvo Bussar.

– Vi har också fått väldigt positiva reaktioner på den nya plattformen och att många affärer är på plats. När det gäller turistbussarna är marknaden för dubbeldäckare begränsad. Det handlar om 5 – 10 bussar per år, men vi har sålt många dubbeldäckare för kollektivtrafik.

I montern visade Volvo Bussar också en 18-meters batteridriven ledbuss i Svealandstrafikens/VL:s eleganta nya design och för trafik i Västerås.

– Idag finns det omkring 800 fullelektriska bussar i trafik i Sverige. Ungefär hälften av dem är Volvo, konstaterade Martin Spjern.

Han konstaterade också att dagens trafikavtal inte är anpassade till nya elbussars tekniska livslängd.

– Vi bygger våra bussar för att de ska hålla i 20 år eller mer.

Svenska Neoplan, som representerar MAN och Neoplan bussar i Sverige, presenterade i sin monter huvudsakligen väl etablerade produkter – och två pristagare.

Förra året fick Neoplan Cityliner utmärkelsen Årets Turistbuss, Coach of the Year, i Europa (klicka här). Och för bara några veckor sedan gick utmärkelsen Årets Buss, Bus of the Year, till batteridrivna MAN Lion´s City E (klicka här).

Den prestigefyllda utmärkelsen delas ut varannat år i respektive kategori och väljs av företrädare för de ledande branschmedierna i 23 länder. Svensk representant i juryn är Ulo Maasing, bussmagasinet.se.

Den ”stora” prisutdelningen ägde i år rum på IAA-mässan i Hannover i september där MAN:s busschef Rudi Kuchta tog emot utmärkelsen (klicka här). Men på Persontrafik delade juryn också ut priset till Svenska Neoplan som hittills har sålt omkring var tionde Lion´s City E som har producerats.

Svenska Neoplans vd Jocke Bay tog emot priset från juryordföranden Tom Terjesen, redaktör för Bussmagasinet i Norge, och från den svenske jurymedlemmen Uo Maasing. Naturligtvis fanns i montern också ett exemplar av vinnarbussen, tillhörande Leja Touring liksom ledbussversionen av Lion´s City E. På plats fanns också fjolårets pristagare, en Neoplan Cityliner.

I Svenska Neoplans monter fanns också en för många besökare helt ny bekantskap, en dubbeldäckare byggd på chassi från MAN och karosserad av UNVI. Den buss som visades på mässan är den första av 25 som Bergkvarabuss har beställt och som i december ska sättas in i trafik på Söderslätt och Österlen i Skåne på uppdrag av Skånetrafiken.

Bussen är 14,2 meter lång, 4,2 meter hög samt har 81 sittplatser. Motorn är MAN:s 6-cylindriga D26RME på 470 hästkrafter.

Scania presenterade tillsammans med den svenska Irizarrpresentanten ett brett bussprogram, från stads- och regionbussar till turistbussar i lyxklassen. Scania har de senaste åren förnyat hela sitt bussprogram vilket innebär att man inte hade något purfärskt att visa på mässan. Med ett undantag – Irizar i6S Efficient som lanserades tidigare i år.

Scanias filosofi när det gäller drivmedel är att alla förnybara alternativ behövs och det framgick också tydligt av de utställda bussarna. Där fanns en biogasdriven, treaxlig Interlink LD för region- och stadstrafik samt en batterielektrisk låggolvsbuss, Citywide LF Electric stadsbuss. Även om Scania tror mycket på elektrifiering har företaget hittills sålt ett relativt litet antal elbussar.

– Ett sextiotal, uppgav Henrik Eng, försäljningschef för Scania Bussar i Sverige.

I Scanias monter fanns också Lecab lastbilar som i Sverige representerar spanska Irizar. Samtliga tre Irizarbussar på mässdan var naturligtvis byggda på Scaniachassier. Det exemplar av Irizar i6S Efficient som visades på Persontrafik illustrerar väl Scanias filosofi när det gäller drivmedel. Bussen drivs nämligen med flytande biogas – ett bra alternativ för exempelvis expressbussar menar Scania.

Sedan sommaren 2021 går således en Scania Interlink i linjetrafik för FlixBus mellan Stockholm och Oslo.

– Försöket ska pågå ytterligare några månader, men har hittills visat sig vara mycket lyckat. I båda riktningarna tankas bussen med flytande biogas i Karlstad. Tankningen tar bara fem minuter och görs medan resenärerna sitter kvar i bussen. Reaktionerna från dem har varit mycket positiva. De uppskattar miljösatsningen, berättade Scanias Rutger Hörnvall.

Klicka här för att läs mer om trafiken med biogasbuss mellan Stockholm och Oslo.

Den i6S Efficient som Irizar visade på mässan hade gastanken placerad i bagageutrymmet på vänstersidan. Det bagageutrymme som därmed går förlorad hade konstruktörerna vunnit tillbaka på högra sidan.

Irizar i6S Efficient har förbättrad aerodynamik, bland annat därför att backspeglarna kan ersättas med digitala sådana. Vikten har minskats med 750 kilo och bränsleförbrukningen är upp till tretton procent lägre än hos föregångaren.

På Persontrafik visade Scania/Irizar även en 13,2 meter lång, tvåaxlig Irizar i4 tänkt för skoltrafik och även den med lägre vikt och bättre aerodynamik än föregångaren. På plats fanns också premiumbussen Irizar i8.

Vi återkommer med ytterligare ett reportage om bussutställningen på Persontrafikmässan.