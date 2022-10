Så blir nya trafikutskottet

Det är nu klart vilka ledamöter som ska ingå i Riksdagens trafikutskott under den kommande mandatperioden. Ordförande för trafikutskottet är Ulrika Heie (C). Thomas Morell (SD) är vice ordförande. Trafikutskottet har ansvar för olika frågor om kommunikationer. Det handlar om biltrafik och vägar, cykel och kollektivtrafik, järnvägen, flygplatser och flygtrafik, sjöfart, post och IT. Vi ger er namnen på samtliga ledamöter och suppleanter i det nya trafikutskottet.

Ordinarie ledamöter är

1. Thomas Morell (SD)

2. Gunilla Svantorp (S)

3. Maria Stockhaus (M)

4. Mattis Ottosson (S)

5. Jimmy Ståhl (SD)

6. Åsa Karlsson (S)

7. Sten Bergheden (M)

8. Kadir Kasirga (S)

9. Helena Gellerman (L)

10. Carina Ödebrink (S)

11. Ann-Sofie Lifvenhage (M)

12. Linda Westerlund Snecker (V)

13. Magnus Oscarsson (KD)

14. Ulrika Heie (C)

15. Oskar Svärd (M)

16. Daniel Helldén (MP)

17. Johanna Rantsi (M)

Suppleanter är

1. Patrik Jönsson (SD)

2. Adrian Magnusson (S)

3. Kjell Jansson (M)

4. Inga-Lill Sjöblom (S)

5. Rashid Farivar (SD)

6. Denis Begic (S)

7. Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

8. Anna-Belle Strömberg (S)

9. Björn Tidland (SD)

10. Joakim Järrebring (S)

11. Oliver Rosengren (M)

12. Kajsa Fredholm (V)

13. Camilla Brodin (KD)

14. Anders Ådahl (C)

15. Ulf Lindholm (SD)

16. Jan Riise (MP)

17. Louise Eklund (L)