Stark återhämtning för beställningstrafiken men förarbrist utmanar

Turist- och beställningstrafiken i den svenska bussbranschen återhämtade sig i fjol starkt efter pandemin. Starkast var återhämtningen för beställningstrafiken, medan paketresorna hade en betydligt svagare utveckling där resor inom Sverige återhämtade sig snabbare än utlandsresorna. En stor utmaning för de bussbolag som arbetar med turist- och beställningstrafik är bristen på bussförare. Under pandemin lämnade många yrket för att sedan inte återkomma. Det framgår av en ny rapport från Sveriges Bussföretag (klicka här).

– Förarbristen är den största akuta utmaningen före oss just nu, sa Frida Mattsson från Håbo Buss på det webinarium på torsdagsförmiddagen där rapporten presenterades av Oscar Sundås från Sveriges Bussföretag.

– Alla i turist- och besöksnäringen kämpar nu med utmaningar när det gäller brist på arbetskraft, tillade Jonas Siljhammar, vd för besöksnäringens organisation Visita.

I rapporten från Sveriges Bussföretag kartlägger organisationen den svenska marknaden inom turist- och beställningstrafik med buss under 2022. Det är en sektor av branschen som där flertalet företag är små eller mycket små, alltså företag med färre än 50 anställda och högst tio miljoner euro (110 miljoner kronor) i årsomsättning.

I Sveriges Bussföretags undersökning har drygt 90 företag svarat på frågor om utvecklingen under förra året. Siffrorna visar en kraftig ökning av beställningstrafiken där tre företag av fyra rapporterar om en ökad omsättning.

För paketresorna, alltså researrangörsverksamheten var lyftet svagare och bilden inte alls lika tydlig. En tredjedel av företagen ökade omsättningen i fjol men nästan lika många minskade. Effekterna av pandemin fortsatte alltså att vara kännbara.

Sverige och Europa

Det finns också tydliga skillnader när det gäller resor inom Sverige och resor ut i Europa. Det gäller både beställningstrafiken, alltså rena busstransporter och paketresorna. I båda fallen är utvecklingen starkare för inrikes resor än för resor ut i Europa. Tydligast är detta när det gäller paketresorna. Antalet företag som rapporterar en minskning av paketresorna är större än de som har haft en ökning.

En förklaring till att resorna ut i Europa inte har återkommit i samma utsträckning som inom Sverige kan vara att det under första halvåret i fjol alltjämt fanns pandemirestriktioner i en del länder. För paketresorna kommer ytterligare en förklaring till. Flera företag har under pandemin helt enkelt avvecklat den delen av sin verksamhet eftersom de inte sett någon marknad under överskådlig tid. Dessutom har det blivit tuffare att ställa de lagstadgade resegarantierna.

Kombinationsresor, exempelvis resor där flyg och buss kombineras, fortsatte att minska kraftigt i fjol, medan resor där bussen var det huvudsakliga färdmedlet ökade för en fjärdedel av företagen. Det beror delvis på att paketresorna till Europa var färre och att återhämtningen för flyget gick relativt långsamt i fjol.

Förarbrist

Förarbristen har vuxit till en stor utmaning i turist- och beställningstrafiken och tvingat många företag att tacka nej till uppdrag. Drygt 70 procent av företagen uppger i rapporten att de har tackat nej till uppdrag eller avstått från att lämna offert på grund av bristen på förare. Nästan vart tredje företag uppger till och med att de har tvingats göra detta i hög utsträckning.

Många förare lämnade yrket under pandemin och har sedan inte kommit tillbaka.

Det som komplicerar situationen för de bussföretag som arbetar med turist- och beställningstrafiken är att verksamheten präglas av kraftiga säsongsvariationer. Det gör företagen beroende av förare som inte arbetar heltid eller som har en annan

sysselsättning. Det finns helt enkelt inte jobb året runt.

Förarbristen slår särskilt hårt när det gäller bussföretagens möjligheter att ta uppdrag med kort varsel, exempelvis tågersättning. Redan innan pandemin var det problematiskt för bussföretagen att ta sådana uppdrag, men nu har det blivit ännu svårare, konstaterar rapporten.

– I beställningstrafiken kunde vi i branschen tidigare hjälpa varandra på ett sätt som inte går idag. När vi fick beställningar som vi själva inte hade kapacitet att hantera tog vi hjälp av kollegor. Men nu är det brist på både förare och bussar, så det går inte, kommenterade Frida Mattsson.

Hon konstaterade också att det bland kunderna finns en förståelse för de prishöjningar som företag har tvingats att göra, bland annat på grund av de kraftigt ökade drivmedelspriserna.

– Men det är oerhört svårt att förutse utvecklingen när det gäller exempelvis drivmedelspriser, ens några månader framåt. Det komplicerar vårt arbete väldigt mycket.