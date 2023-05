Minskat resande trots återhämtning

Resandet i Sverige återhämtade sig något i fjol, jämfört med året innan. Men det låg samtidigt tolv procent lägre än 2019, året innan pandemin. Trots att restriktionerna på grund av pandemin togs bort successivt i början av 2022 skedde ingen större ökning i antalet resor under året. Det visar nya siffror från Trafikanalys.

Kollektiva färdsätt såg en viss återhämtning – resandet ökade med en tredjedel jämfört med 2021. Men trots det så hade var fjärde resa med kollektiva färdsätt försvunnit jämfört med 2019.

Utöver det syns en minskning i antal resor till fots och med cykel med runt en tiondel för respektive färdsätt jämfört med 2021. Antalet resor med bil var ungefär lika många 2022 som 2021.

En stor del av resandet är kopplat till arbete och skola. Dessa resor ökade något jämfört med 2021, men har ändå minskat med drygt en sjundedeljämfört med innan pandemin.

Fritidsresorna ökade under 2022 men har minskat med ungefär en tolftedel jämfört med innan pandemin.

Resor för service och inköp som ökade under pandemin minskade däremot under 2022 till ungefär samma nivå som innan pandemin. Att resor för service och inköp ökade under pandemin kan bero på att är att svenskarna i större utsträckning gjorde resor främst ämnade för inköp i stället för att de skedde i samband med resor från arbetet. Fler arbetsresor under 2022 kan därför ha gjort att inköpsresorna minskade.