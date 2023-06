Batterier och bränsleceller dominerade världsmässa

Med reservation för att vi missade något: På den stora kollektivtrafikmässan i Barcelona som avslutades på onsdagen hittade vi en enda buss med förbränningsmotor. En gasbuss. I övrigt var det el som gällde: batteribussar eller vätgasbussar, i stort och i smått. Ibland i kombination. Det mesta av det som visades på mässan har tidigare presenterats på annat håll under det senaste året. Men några riktiga nyheter fanns. Vad sägs till exempel om en bränslecellsdriven Mercedes-Benz Intouro?

Med undantag för Volvo, som tidigare i år drog sig ur mässan, fanns flertalet övriga stora europeiska busstillverkare på plats. Men det var turkiska Otokar och Isuzu som hade de största montrarna tillsammans med holländska Ebusco, spanska Irizar och italienska Iveco Bus.

Scania ställde ut, men hade ingen buss i sin monter. Den ägnades istället till hälften åt – sjöfart. Scania levererar ju också marinmotorer, bland annat till färjor och skärgårdsfartyg, det vill säga kollektivtrafik på vatten.

– Även där pågår en elektrifiering och vi märker ett klart intresse från såväl huvudmän som operatörer, berättar Scanias Rutger Hörndahl.

Vätgasdriven Mercedes

Bland bussarna på mässan dominerade batteribussarna stort – och även i smått om lustigheten tillåts. Som vi tidigare rapporterat premiärvisade Daimler Buses elledbussen Mercedes-Benz eCitaro med vätgasdriven räckviddsförlängare. Men på mässan fanns också en helt bränslecellsdriven Mercedesbuss, närmare bestämt en Mercedes-Benz Intouro.

Det var det franska företaget Safra som visade det första exemplaret av en buss där den konventionella drivlinan har ersatts med en bränslecellsdriven. Safra har utvecklat ett paket för eftermontering där den konventionella drivlinan ersatts med en emissionsfri, vätgasdriven lina.

Intressant är att den vätgasdrivna Intouron som visades inte är någon unik demobuss. Bussen ägs av en fransk region som har gett Safra i uppdrag att konvertera femton konventionella regionbussar till bränslecellsdrift.

Dieselmotorn på Safras Intouro är ersatt av en elmotor på 350 kW från Dana och energin kommer från en 100 kW bränslecell. Vätgasen lagras i sex tankar med en sammanlagd kapacitet om 35 klilo. Räckvidden på en tankning är upp till 500 kilometer.

Utan att precisera några siffror uppger Safra att kostnaderna för att konvertera en dieselbuss är ”avsevärt lägre” än att köpa en ny bränslecellsbuss. Företaget framhåller också att konverteringen innebär en satsning på cirkulär ekonomi eftersom den innebär att bussens livslängd förlängs.

Safra utvecklar också en egen, komplett bränslecellsbuss döpt till HyCity. Det är en tolvmetersbuss med helt plant låggolv och som enligt företaget redan har beställts i ett tjugotal exemplar. HyCity kommer att premiärvisas på Busworld i Bryssel den 6 – 12 oktober.

MAN och Mercedes-Benz

MAN visade den senaste nykomlingen i sin elbussfamilj Lion´s City E. Med den 10,5 meter långa midibussen finns modellen nu i tre längder: 10,5, 12,2 och 18,1 meter. MAN räknar med att midibussar, alltså bussar som är kortare än den vanliga stadsbussens tolv meter kommer att få en allt större betydelse i framtiden, inte minst när det gäller anropsstyrd trafik. Företaget pekar på att Lion´s City 10 E samtidigt har nästan lika stor kapacitet som en tiolvmetersbuss, men tar betydligt mindre plats, både i gaturummet och i depå.

Lion´s City 10 E bygger på samma moduler som dess större syskon. Konstruktörerna har endast kortat karossen mellan hjulaxlarna, samtidigt som överhäng, bredd och höjd är densamma. Och plats finns för tre dörrar, vilket utställningsexemplaret hade. Jämfört med tolvmetersversionen är minstingen omkring 350 kilo lättare. Hjulbasen har minskat från cirka sex meter till 4,4 vilket i sin tur ger en vändradie på blott 17,2 meter – en klar fördel på smala stadsgator och i trånga stadskärnor.

Bussen kan fås med fyra eller fem batteripaket om en maxeffekt på upp till 400 kWh och en räckvidd på upp till 300 kilometer. Laddning sker via CCS-kontakt och tar mindre än 2,5 timmar för fyra batteripaket eller tre timmar för fem.

För MAN är framtiden elektrisk. I samband med mässan avslöjade MAN att man inte räknar med att producera några bussar med förbränningsmotor från 2030 (klicka här).

Daimler Truck presenterade i sin monter den nya versionen av stadsbussen eCitaro, utrustad med en räckviddsförlängare som drivs med vätgas. Utställningsbussen var en ledbuss med två drivaxlar och fyra batteripaket om sammanlagt 392 kWh, det vill säga något mindre kapacitet än tiometersversionen av Lion´s City. Men det är där räckviddsförlängaren kommer in. Trots det något mindre batteripaketet har ledbussen en räckvidd på cirka 350 kilometer under normala förhållanden. Det räcker gott och väl för nästan all stadsbusstrafik.

Bränslecellen på 60 kW får sin vätgas från sex tankar om vardera fem kilo. Motorerna på de båda portalaxlarna från ZF är placerade nära hjulnaven och är på 250 kW vardera.

Alternativt kan bussen fås med tre batteripaket och sju gastankar, det vill säga en något mer vätgasdriven version.

De turkiska busstillverkarna Otokar och Isuzu fanns på plats med relativt stora montrar med både elbussar och bränslecellsbussar (samt en gasbuss!) men de marknadsförs inte i Sverige. Detsamma gäller Karsan som bland annat visade en bränslecellsbuss och en autonom buss av samma modell som går i reguljär trafik i Stavanger i Norge (klicka här).

Nytt från Solaris

Polska Solaris visade inte upp någon ny modell i Barcelona. Men företagets vd Javier Iriarte kunde avslöja att man har två nyheter i rockärmen. Båda kommer att visas på jättemässan Busworld i Bryssel i oktober. Det är Solaris Urbino electric, både i 12- och 18-metersversion, som får alla batterier monterade på taket. Det skrymmande motorrummet inne i bussen försvinner också. På Busworld kommer Solaris även att visa sin bränslecellsdrivna ledbuss som vi tidigare presenterat här i bussmagasinet.se.

Javier Iriarte aviserade också att Solaris under 2025 och 2026 kommer att introducera batteri- och vätgasbussar för längre regiontrafik, så kallad intercitytrafik. Solaris avser även att etablera sig i Nordamerika med produktion och försäljning av emissionsfria bussar. Etableringen där ska ske samordnat med Solaris ägarföretag CAF som tillverkar tåg och spårvagnar.

Solaris har fram till nu levererat mer än 3 000 emissionsfria bussar. I fjol var Solaris näst största leverantör av el- och vätgasdrivna bussar i EU inklusive Norge och Schweiz men exklusive Irland. Solaris hade då en marknadsandel av emissionsfria bussar på 11,2 procent. Etta var Mercedes-Benz med 11,5 procents marknadsandel och trea Yutong med 11,2 procent.

BYD enda kinesiska

Spanska Irizar fanns på plats med sin BRT-designade elbuss eTram i 12- och 18-metersverioner. Modellen har vid det här laget några år på nacken. Däremot kunde företagets chef för elektromobilitet, Iñigo Etxeberria, avslöja att Irizar räknar med att någon gång 2025 – 2026 ha autonoma bussar i produktion. Redan 2020 började Irizar testa en självkörande, fullstor buss i Malaga. Iñigo Etxeberria aviserade också att även Irizar kommer med bränslecellsdrift.

Iveco Bus visade två eldrivna nyheter som vi nyligen presenterat (klicka här), dels stads- och regionbussen Crossway, dels en ny version av stadsbussen E-Way. Van Hool fanns på plats med två bussar ur sin A-serie som visats på flera mässor i fjol, bland annat Persontrafik i Stockholm.

Ny var däremot den elbuss för den spanska marknaden som kinesiska BYD och spanska Castrosua producerar gemensamt. BYD svarar för chassiet med den elektriska drivlinan, medan Castrosua svarar för karosseriet.

Sedan tidigare har BYD ett liknande, framgångsrikt samarbete med brittiska ADL, Alexander Dennis. Samarbetet mellan BYD och Castrosua omfattar utveckling, tillverkning och försäljning av elbussar på den spanska marknaden. Initialt kommer parterna att koncentrera sig på klass 1- och klass 2-busssar för stadstrafik och regional trafik.

BYD-Castroasuas tolvmeters elbuss har kapacitet för upp till 92 passagerare. Batterikapaciteten uppges till 422 kWh vilket ger bussen en räckvidd på över 560 kilometer på en laddning.

BYD var för övrigt den enda kinesiska busstillverkaren på mässan. Förutom samarbetet med Castrosua visade företaget en 19-meters elledbuss. Världens största busstillverkare, Yutong, hade valt att helt utebli från Barcelona.

Sverigeaktuella Ebusco visade två bussar, Ebusco 2.2 respektive 3.0. Däremot till mångas förvåning inte den ledbuss som har sålts bra, bland annat till Sverige.

Midibussar

Flera elektriska midibussar ställdes ut av olika tillverkare, bland dem en svenskregistrerad. Det var brittiska Mellor som visar sin Sigma 7, såld i närmare 50 exemplar till Connect Bus och Nobina för trafik i Göteborg. Vi har tidigare i flera reportage skrivit om bussen (klicka här).

Otokar och Karsan tillhörde de tillverkare som också visade upp små eldrivna bussar, likaså franska Bluebus som har haft en del framgångar på den franska elbussmarknaden. Hittills har Bluebus sålt mer än 530 elbussar. På mässan i Barcelona visade Bluebus upp sin sexmeters batteribuss med plats för upp till 35 passagerare och lågt golv. Föraren har en egen kupé och får vända sig om för att kommunicera med resenärerna via en lucka.

Bluebus har litium-metall-polymerbatterier på 126 kWgh vilket enligt tillverkaren ger bussen en räckvidd på hela 280 kilometer enligt normen E-Sort 3.

En liten bränslecellsdriven minibuss för stadstrafik finns också på mässan. Det är PVI, ett företag i Renaultgruppen, som visar Renault Master City H2-TECH. PVI arbetar nu med att etablera ett europeiskt nät av återförsäljare och aviserar att det kommer flera nya minibussmodeller i en nära framtid.

Den H2-TECH som visas i Barcelona är en sex meter lång och två meter bred låggolvsbuss med god tillgänglighet för personer med nedsatt rörlighet. Kapaciteten är femton passagerare och räckvidden på en tankning är 300 kilometer. Fem minuter tar det att fylla vätgastanken med 4,5 kilo gas. Själva bränslecellen är på 30 kW och levererar el till det batteri på 33 kWh som driver bussen.

Bussmagasinet återkommer den närmaste tiden med fler artiklar från UITP i Barcelona.