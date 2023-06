Coldplay fyller expressbussar till Göteborg

Expressbussföretaget Vy bus4you kommer under några dagar i juli att sätta in över hundra extraturer till och från Göteborg. Turerna sätts in utöver den redan utökade sommartidtabellen. Anledningen är är ett av världens största band, Coldplay, som under perioden 8 – 13 juli håller fyra konserter på Ullevi i Göteborg. Och det skapar tryck på resor.

Därför sätter Vy bus4you in extraturer till och från Göteborg från Oslo, Köpenhamn, Helsingborg, Malmö, Jönköping, Linköping, Norrköping och Stockholm.

– Vi är medvetna om effekten dessa typer av evenemang har på resandet. För att kunna underlätta resandet sätter vi in över 100 extra turer, utöver vår redan utökade sommartidtabell. Det gäller på flertalet av våra sträckor till och från, säger Elvir Rascic, försäljningschef Vy Buss kommersiella avdelning.

– På sträckan Oslo – Göteborg kommer vi bland annat kunna erbjuda avgångar var 20:e minut den 12 juli. Vi ser fram emot att erbjuda en bekväm och pålitlig resa till och från Göteborg till ännu fler i samband med dessa populära evenemang.