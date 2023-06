Rekordstor elbussorder från Keolis till Svenska Neoplan

Keolis Sverige har hos Svenska Neoplan lagt en order på upp till 362 MAN elbussar för leverans under 2024 och 2025. Ordern omfattar 137 MAN Lion´s City E för leverans under 2024 samt en option på ytterligare 225 Lion´s City E för leverans under 2025. Om Keolis utnyttjar optionen är ordern den största enskilda elbussordern hittills i Sverige, totalt 362 elbussar.

Den fasta ordern omfattar 102 12-meters klass 1 batteribussar med en batterikapacitet om 480 kWh samt 35 18-meters, fyrhjulsdrivna ledbussar, klass 2. Ledbussarna har en batterikapacitet om 640 kWh.

Samtliga bussar kommer att vara utrustade med MAN:s nya elektriska plattform ELSA. Plattformen utgör grunden i MAN:s nya system för autonomi och erbjuder en högre IT- och cybersäkerhet samt ett förbättrat gränssnitt för föraren.

Alla bussar i ordern kommer också att vara utrustade med avancerade system för förarstöd (ADAS) samt däcktryckskontroll vilket bidrar till en hög trafiksäkerhet. Bussarna kommer också att hålla en hög standard för resenärerna med hög stolskomfort och innovativa lösningar när det gäller layouten på inredningen. USB-uttag och realtidsinformation finns också.

– Keolis har idag 132 helelektriska MAN-bussar i trafik i Göteborg, Stockholm och Lund. Vi ser fram mot att kunna utöka denna flotta med ytterligare 360 fordon. Vår erfarenhet av dessa bussar ger oss trygghet i att kunna ta ytterligare kliv i vår elektrifierings resa tillsammans med MAN, säger karl Orton fleetdirektör vid Keolis Sverige.

– Vi är mycket glada och stolta över förtroendet att få vara delaktiga och leverera långsiktig tillgänglighet till Keolis vilket utvecklar kollektivtrafiken framåt, säger Joakim Bay, vd för Svenska Neoplan AB som representerar MAN och Neoplan bussar i Sverige.

I april vann Keolis SL:s upphandling av busstrafiken i Bromma, Solna, Sundbyberg och Sollentuna (klicka här). Det tioåriga kontraktet omfattar vid avtalsstart 54 busslinjer och närmare 1 400 busshållplatser.

MAN Lion´s City E utsågs i fjol till Årets Bus, Bus of the Year, av en internationell jury med ledamöter från ledande branschmedia i Europa (klicka här). Sverige representeras i juryn av Bussmagasinets Ulo Maasing.