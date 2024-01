Så tacklar stor elbussoperatör nordisk vinter

Från flera håll i landet har det de senaste veckorna kommit rapporter om problem med elbussar i den tuffa vinterkyla som har slagit till i stora delar av Sverige. Det har varit problem med laddning, kallt inne i bussarna, begränsad räckvidd och så vidare. I Oslo har problemen i busstrafiken varit omfattande. En av de stora operatörerna som kör för trafikhuvudmannen i den norska huvudstadsregionen (Ruter) är Unibuss med nästan 300 batteridrivna bussar i trafik. Tom Terjesen på vår norska kollega bussmagasinet.no har sett närmare på situationen där Ruter skyller på operatörerna medan Unibuss arbetar med problemlösning.

Av Tom Terjesen, bussmagasinet.no

Media svämmar nästan över av artiklar om elbussarna som inte håller måttet i huvudstaden. Både Ruter AS och kommunfullmäktige har lagt skulden på operatören Unibuss och själva busstypen. Men är det så enkelt?

– Vi har problem med räckvidden, men det är mer komplicerat än så, säger Henrik Anderberg, teknisk chef på Unibuss.

Under 2023 satte Unibuss nästan 300 batteridrivna bussar i trafik i Oslo. 183 av dessa var från Solaris. Trafiken i det avtalet startade när det alltjämt var snöfria vägar och plusgrader. Men så fort kylan kom fick företaget problem med laddinfrastrukturen vid sin bussdepå.

Den tionde december förra året sattes 70 MAN Lion´s City elbussar i trafik med bas i en bussdepå i Brubakken norr om Oslo centrum. Här valdes samma laddinfrastruktur och laddare från Heliox.

De problem som hade visat sig vid laddstationerna för Solarisbussarna återkom på den nya anläggningen i Brubakken.

– I korthet är förklaringen att systemet stängdes av när temperaturen närmade sig – 12 grader. Då trodde det elektroniska systemet att anläggningen överhettades och stängde av på grund av säkerhetsskäl. Vi löste detta genom att placera ett uppvärmt tält över anläggningen och sedan ändra inställningarna, säger Henrik Anderberg.

Det visade sig också att det hade kommit in snö i några laddstationer. Där smälte den till vatten och kortslöt systemet. Här har man åtgärdat problemet och hittat lösningar.

I efterhand kan Unibuss konstatera att man förmodligen borde ha haft fler snabbladdare på bussdepåerna. Flertalet av de laddstationer som finns är avsedda för nattladdning och kräver mer tid för att helt ladda en buss.

– Vi bör nog se på möjligheterna att ta in fler snabbladdare, både på bussdepåerna men även vid ändhållplatser där det är möjligt. Tyvärr är det många faktorer som spelar in. Det ska finnas möjlighet att ta ut mycket el vid hållplatsen, det behövs tillräckligt med tid för föraren att ladda och resenärerna ska inte behöva vänta, säger Henrik Anderberg.

För kort räckvidd

När Unibuss beställde de batterielektriska bussarna från MAN och Solaris fick företaget uppgift om en teoretisk räckvidd under olika förhållanden. Det gjordes också noggranna beräkningar av hur stor batterikapacitet som krävdes för att köra bussarna, både när det gäller framdrivning och uppvärmning.

Unibuss valde därför 50 procents överkapacitet i batteripaketen. Detta för att orka med tuffa vinterdagar.

– Det är riktigt att vi fick teoretiska beräkningar av räckvidden i förhållande till olika utomhustemperaturer. Men vi fick aldrig någon garanterad räckvidd. Därför la vi på en god marginal på 50 procent. Tyvärr visar det sig att detta inte är tillräckligt under de mest krävande dagarna har vi nu fått erfara. Vi skulle ha tagit i ännu mer, säger Henrik Anderberg.

Olika lösningar

Unibuss har arbetat och arbetar fortfarande med att lösa utmaningarna kring både laddinfrastrukturen och driften av bussarna. Företaget har sett på ett antal möjliga lösningar och gjort många förändringar.

– Vi såg tidigt att vissa bussar körde med en alltför hög innetemperatur vilket drog mycket el. Detta justerades ner. Dessutom var alla bussar utrustade med en dörrbrytare som öppnade alla dörrar i bussen. Det bidrog till en väldigt låg temperatur inne i bussen vilket i sin tur gjorde att värmesystemet hela tiden gick på full effekt. Dessutom påverkar väglaget räckvidden. Detsamma gäller däck och körsätt, förklarar Henrik Anderberg.

Han tillägger att man nu har programmerat om bussarna så att bara en dörr öppnas men alla kan stängas med en knapp. Dessutom startar företaget en storskalig förarutbildning om körsätt med batteridrivna bussar.

– Vi ser en enrom skillnad mellan en bra bussförare och en som kör mindre bra. Det jobbar vi nu med att jämna ut. Vi planerar för en bättre utbildning i körsätt och återvinning av el under körning, säger Anderberg.

Det är heller inte otänkbart att en del av bussarna kan byggas om för att dra mindre el. Det finns olika värmesystem på de olika busstyperna och det är också något som Unibuss nu ser på.

Solarisbussarna går nu med så mycket som 95 procent upptid. Många av barnsjukdomarna är nu borta och Unibuss har hittat bra lösningar för att passagerarna inte ska drabbas.

– Vi har satt in fler bussar. På vissa linjer har vi stt in några äldre bussar som hjälp. Och vi har också lagt in bussbyten i vagnomloppet. Det är inget som passagerarna märker. Bussarna byts ut vid ändstationen och en ny, fulladdad buss sätts in, säger Henrik Anderberg som tror att de största utmaningarna och problemen nu är lösta. Och förhoppningsvis helt borta till nästa vinter.