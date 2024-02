Gotlandsbolaget går vidare med snabbgående katamaran

Gotlandsbolaget har beslutat att gå vidare med sina planer på en snabbgående katamaran för Gotlandstrafiken. Bolaget räknar med att med katamaranen kunna stärka sina möjligheter att vinna den pågående upphandlingen av Gotlandstrafiken. ”Men även om vi inte vinner kan en katamaran köra konkurrerande trafik under delar av året”, säger Destination Gotlands vd Marcus Risberg. 2027 ska den nya katamaranen vara klar för trafik.

Gotlandsbolaaget har nu tecknat ett så kallat Memorandum of Understanding med det australienska varvet Austal med målet att teckna ett avtal om att bygga katamaranen. Om ett slutligt kontrakt skrivs under kan den snabbgående katamaranen levereras under 2027.

Gotlandsbolagets dotterbolag Destination Gotland ansvarar för den upphandlade Gotlandstrafiken. Den trafiken är nu föremål för en upphandling som gäller trafiken under åren 2027 – 2035.

– Vi är övertygade om att en snabbgående katamaran kommer komplettera trafiken på ett mycket positivt sätt. Främst satsar vi så klart på att vinna avtalet, men om vi inte skulle göra det, så kan en katamaran fortfarande ha en relevant roll för både oss och Gotlandstrafiken. Att trafikera Gotland och fastlandet ligger i vårt DNA och vi planerar att fortsätta med det, säger Håkan Johansson, vd för Gotlandsbolaget.

Den nya katamaranen kommer att ta 1450 passagerare och enligt Gotlandsbolaget ha förutsättningar att trafikera Gotland och fastlandet under de delar av året då extra kapacitet behövs.

– Destination Gotland levererar redan betydligt mer kapacitet än avtalet med Trafikverket kräver. En snabbgående katamaran kan bli en attraktiv produkt som kompletterar trafiken när det är flest som vill åka. Målet är givetvis att vinna avtalet med Trafikverket, men om vi inte skulle göra det, kan en katamaran köra konkurrerande trafik under delar av året, säger Marcus Risberg, VD för Destination Gotland.