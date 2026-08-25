Tyskland: Förarbrist hotar bussföretags existens

Bristen på bussförare är akut, inte bara i Sverige utan i hela Europa. En ny undersökning som har gjorts av universitetet i München och den tyska bussbranschens organisation BDO visar att två tredjedelar av bussföretagen i Tyskland ser förarbristen som en stor utmaning eller till och med ett hot mot företagens existens.

301 tyska bussföretag deltog i undersökningen som genomfördes under två vårmånader i år.

34 procent av företagen uppgav att de förra året hade tvingats begränsa sin verksamhet på grund av förarbrist.

Liksom i Sverige kommer många bussförare att lämna yrket de närmaste åren, bland annat på grund av pensionsavgångar. Samtidigt uppger många företag idag att de behöver fler förare än för bara något år sedan.

Bussföretagen efterlyser en enklare ingång till föraryrket, exempelvis genom förenklade körkorts- och kvalifikationskrav. Bättre arbetsvillkor, högre löner, ökad rekrytering av unga medarbetare nämns också av många företag. Samtidigt uppger många företag att de har genomfört löneökningar och infört mer flexibla arbetstider men att det endast har haft begränsad effekt.

Enligt undersökningen blir det också allt viktigare för bussföretagen att rekrytera förare från andra länder. Idag anställer 38 procent av företagen förare från länder utanför EU och ytterligare fyra procent planerar att göra det. 36 procent av företagen har rekryterat förare från andra EU-länder.