Hyllades för insats när bussförare blev medvetslös – räddade sannolikt liv

Två passagerare på en av Vy Buss´ expressbussar har hyllats av regeringen för sin insats när bussföraren förlorade medvetandet under färd. De båda busspassagerarna, Maria Hjelte och Niranjan Nithyanandam, togs på onsdagen mötte på onsdagen ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin (M), som hyllade dem för deras ”handlingskraft och sinnesnärvaro som sannolikt räddade liv”.

Händelsen inträffade den 16 augusti när bussen med omkring 50 passagerare färdades på riksväg 40 utanför Bottnaryd i Småland. Plötlsligt förlorade föraren medvetandet med foten på gaspedalen.

En av passagerarna, Maria Hjelte, uppmärksammade att något var fel och tog sig fram i bussen där hon tog tag i ratten. Hon fick hjälp av en annan passagerare, Niranjan Nithyanandam som tog sig fram till förarplatsen. Tillsammans lyckades de hålla bussen kvar på vägen och få den att stanna.

På onsdagen bjöds Maria Hjelte och Niranjan Nithyanandam in till Försvarsdepartementet i Stockholm där de samtalade med ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, om händelsen och om de dramatiska minuterna ombord.

Vid mötet framhöll Carl-Oskar Bohlin betydelsen av den handlingskraft som Maria och Niranjan visade. Inte minst med anledning av det svårare säkerhetsläget behöver Sverige fler människor som är beredda att kliva fram och ta ansvar när oväntade händelser inträffar.

– Genom att ha visat handlingskraft och sinnesnärvaro när en akut situation uppstod har Maria och Niranjan bidragit till sina medmänniskors säkerhet. Genom att omedelbart ingripa bidrog deras handlande sannolikt till att rädda liv. Deras agerande visar den ansvarskänsla som gör verklig skillnad när det oväntade inträffar, säger Carl-Oskar Bohlin.

Som ett personligt tack överlämnade ministern var sitt diplom och exemplar av ministerns jetong till Maria Hjelte och Niranjan Nithyanandam.