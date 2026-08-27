Rapport: Bilen står stark trots att många vill resa kollektivt

Restiden är en avgörande faktor för många när de väljer hur de reser i vardagen. Restid och prisvärdhet väger tyngre än klimatargument vid valet av färdsätt. Samtidigt anser en stor majoritet att samhället bör investera mer i kollektivtrafik. Det framgår av Västtrafiks årliga attitydundersökning Hållplats 2026 som presentras inför Frihamnsdagarna i Göteborg som ineds idag, torsdag.

I undersökningen har 4 300 västsvenskar svara på frågor om sitt resande. 35 procent av dem tar den egna bilen fem dagar i veckan eller mer, medan 19 procent väljer kollektivtrafik lika ofta. För de flesta, åtta av tio, är det restiden som avgör hur man reser.

– Restiden dominerar resenärernas beslut. Färre bilar på vägarna och förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken är avgörande för att korta restiden. Undersökningen visar att våra invånare också vill det, säger Lars Backström, vd för Västtrafik.

Kollektivtrafiken har sin starkaste ställning i Göteborg, främst i innerstaden och sedan i de största städerna i regionen medan dess ställning i mindre tätorter och på landsbygden är betydligt svagare. 37 procent av deltagarna i undersökningen uppger att de i Göteborgs innerstad reser med kollektivtrafiken minst fem dagar i veckan. Endast två procent tar bilen lika ofta. På landsbygden i Västra Götaland är bilden en helt annan. 35 procent väljer bilden minst fem dagar i veckan, sex procent kollektivtrafiken lika ofta.

Årets undersökning är den nionde i rad. Den visar att bilen hos många fortsätter att ha en stark ställning. Sex av tio instämmer i påståendet ”jag kör bil för att jag gillar det”.

Glapp

Men samtidigt säger fyra av tio att de vill resa mer kollektivt. Sju av tio tycker att samhället bör investera mer i kollektivtrafik. Även om många är positiva till kollektivtrafiken finns det alltså ett glapp mellan hur man reser och hur man skulle vilja resa.

En tung faktor som gör att många väljer bil trots att de skulle föredra kollektivtrafik är restiden. Många upplever att kollektivtrafiken tar för lång tid och är oroliga för att inte komma fram i tid. Restid och prisvärdhet väger tyngre än klimatargument vid valet av färdsätt.

Arbetsgivare

Rapporten visar också att arbetsgivare kan spela en viktig roll för att förändra människors resvanor. Sex av tio anser att arbetsgivare bör ta ett större ansvar för hållbara resor och 53 procent uppger att de skulle resa mer kollektivt om arbetsgivaren subventionerade biljetten.

– Idag kan arbetsgivare erbjuda anställda elbil som löneförmån. Om arbetsgivaren istället vill uppmuntra hållbara resor med kollektivtrafik så förmånsbeskattas den anställde fullt ut. Vi måste slopa förmånsbeskattning av periodkort, säger Lars Backström.