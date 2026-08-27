Rapport: Bilen står stark trots att många vill resa kollektivt

Restiden är en avgörande faktor för många när de väljer hur de reser i vardagen. Restid och prisvärdhet väger tyngre än klimatargument vid valet av färdsätt. Samtidigt anser en stor majoritet att samhället bör investera mer i kollektivtrafik. Det framgår av Västtrafiks årliga attitydundersökning Hållplats 2026 som presentras inför Frihamnsdagarna i Göteborg som ineds idag, torsdag.
I undersökningen har 4 300 västsvenskar svara på frågor om sitt resande. 35 procent av dem tar den egna bilen fem dagar i veckan eller mer, medan 19 procent väljer kollektivtrafik lika ofta. För de flesta, åtta av tio, är det restiden som avgör hur man reser.
– Restiden dominerar resenärernas beslut. Färre bilar på vägarna och förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken är avgörande för att korta restiden. Undersökningen visar att våra invånare också vill det, säger Lars Backström, vd för Västtrafik.
Kollektivtrafiken har sin starkaste ställning i Göteborg, främst i innerstaden och sedan i de största städerna i regionen medan dess ställning i mindre tätorter och på landsbygden är betydligt svagare. 37 procent av deltagarna i undersökningen uppger att de i Göteborgs innerstad reser med kollektivtrafiken minst fem dagar i veckan. Endast två procent tar bilen lika ofta. På landsbygden i Västra Götaland är bilden en helt annan. 35 procent väljer bilden minst fem dagar i veckan, sex procent kollektivtrafiken lika ofta.
Årets undersökning är den nionde i rad. Den visar att bilen hos många fortsätter att ha en stark ställning. Sex av tio instämmer i påståendet ”jag kör bil för att jag gillar det”.
Glapp
Men samtidigt säger fyra av tio att de vill resa mer kollektivt. Sju av tio tycker att samhället bör investera mer i kollektivtrafik. Även om många är positiva till kollektivtrafiken finns det alltså ett glapp mellan hur man reser och hur man skulle vilja resa.
En tung faktor som gör att många väljer bil trots att de skulle föredra kollektivtrafik är restiden. Många upplever att kollektivtrafiken tar för lång tid och är oroliga för att inte komma fram i tid. Restid och prisvärdhet väger tyngre än klimatargument vid valet av färdsätt.
Arbetsgivare
Rapporten visar också att arbetsgivare kan spela en viktig roll för att förändra människors resvanor. Sex av tio anser att arbetsgivare bör ta ett större ansvar för hållbara resor och 53 procent uppger att de skulle resa mer kollektivt om arbetsgivaren subventionerade biljetten.
– Idag kan arbetsgivare erbjuda anställda elbil som löneförmån. Om arbetsgivaren istället vill uppmuntra hållbara resor med kollektivtrafik så förmånsbeskattas den anställde fullt ut. Vi måste slopa förmånsbeskattning av periodkort, säger Lars Backström.
Restiden är nog ganska svår att korta in. Får man fler resenärer och fler stopp så ökar restiden. Kanske då att det är viktigare att tidtabellen är så rätt och riktig som möjligt.
Så länge samhället prioriterar ökad biltrafik är det svårt att korta restiden. Utbyggd biltrafik brukar ju ofta innebära försämringar för kollektivtrafiken. Ett klassiskt exempel är att man bygger en förbifart för biltrafiken runt en mindre ort, medan bussen då inte bara får oförändrad körtid utan till och med längre eftersom den tappar tid vid 90-graderssvängar och stopplikt.
Många politiker pratar ju om att bilen måste finnas för de som inte kan använda kollektivtrafiken. Men hade man faktiskt byggt så, och inte bara pratat, och byggt för kollektivtrafik i första hand, med bilen som komplement, så hade kollektivtrafiken haft en helt annan marknadsandel.
För femtielfte gången måste en definition till av vad kollektivtrafik är!
Det går inte att resonera om resor, tider och priser om alla invånare definieras som målgrupp.
Kliv fram och säg vilka som ingår i den utvalda gruppen eller grupperna.