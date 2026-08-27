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Volvopremiär i Sydafrika – första eldrivna lågentrébussarna

Publicerat av • 27 augusti 2026 • Sida för utskrift

Volvo Bussar har fått en beställning på 38 eldrivna lågentrébussar till Kapstaden. Foto: Volvo Bussar.

Volvo Bussar har fått en beställning på 38 eldrivna lågentrébussar till kollektivtrafiken i Kapstaden. Bussarna ska gå i trafik i den sydafrikanska miljonstaden och är de första elbussarna i landet som med lokalt tillverkade karosser.

– Det här är ett landmärke för både Kapstaden och för oss. Vi är mycket stolta över att få introducera elbussar i staden, säger Leon Nelson, chef för Volvo Bussar i Sydafrika.

De första bussarna ska levereras nästa år. Bussarna är baserade på Volvo Bussars plattform BZRLE Electric med karosser från Gauteng Bus and Coach Centre i Johannesburg.

Volvo Bussar har också varit strategisk rådgivare när det gäller omställningen från trafik med diesel- till elbussar. Staden svarar för laddinfrastrukturen.

– Vi har lagt en order på 38 bussar, men antalet kan öka om finansieringen medger det, säger Rob Quintas, den politiker som har ansvaret för kollektivtrafiken i Kapstaden.

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Categorised in: Internationellt, Nyheter

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1 kommentar »

  1. AJM
    emat

    MAN Lion´s Explorer E har producerats i några år nu i Sydafrika, både chassi och kaross. Så Volvo är inte alls först med lokalt producerade chassin.

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