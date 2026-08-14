Luleå: Stadsbussar blir utställning för unga konstnärer

Rullande konstutställning: Från och med idag kan Luleborna uppleva konstverk som rullar runt i staden. Tre av Luleå Lokaltrafiks, LLT, bussar är nu smyckade med konstverk som har skapats av unga konstnärer från kollektivet Galleri Lillasyster i Luleå.

Sex utvalda konstverk från galleriet finns nu på bussarnas utsidor och är en del av stadsbilden i Luleå.

– Vi är väldigt glada över det här samarbetet. Våra bussar är ett av stadens största skyltfönster och används varje dag av tusentals människor. Att få lyfta fram ungas kreativitet och konstnärliga uttryck på det här sättet känns både viktigt och roligt, säger Anna Kowal, marknads-och kommunikationschef vid LLT.

Initiativet till det unika projektet togs av Galleri Lillasyster.

– Det går inte att sätta ord på hur coolt det är att få visa upp våra olika stilar och uttryck. Vi är så taggade på att se våra verk bli tillgängliga för fler, och vilka typer av samtal och möten som kan skapas när konsten blir mer synlig i vardagen, säger Noomi Nilsson Lindh från Galleri Lillasyster.

Galleri Lillasyster är ett konstkollektiv för unga i Norrbotten. Verksamheten är öppen för alla som bor i Norrbotten och är mellan 13 och 25 år. Galleriets aktiviteter är kostnadsfria. Galleriet står också för resekostnaderna för ungdomar som bor på andra håll i Norrbotten än Luleå.