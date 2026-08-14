Mjukare i Örebro

Mjuka Linjen gör på måndag sin debut i Örebro. Konceptet har till och från under många år funnits på flera håll i landet och bygger på trafik med mindre, tillgänglighetsanpassade stadsbussar. Mjuka Linjen ska komplettera den övriga stadstrafiken i Örebro.

Trafiken körs med små, tillgänglighetsanpassade bussar som kan köra på gator där större stadsbussar inte kommer fram. Linjen har en fast linjesträckning och är ett samarbete med Region Örebro län och Länstrafiken Örebro.

Linjen slingrar sig fram mellan Svampen och Tybble vårdcentral i Örebro vi stadens centrum. Den trafikeras klockan 9-17 helgfri måndag till fredag, med turer en gång i timmen i vardera riktning.

Ombord finns tio sittplatser med gott om plats för rullator och rullstol.