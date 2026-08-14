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Mjukare i Örebro

Publicerat av • 14 augusti 2026 • Sida för utskrift

Örebro får på måndag ny, tillgänglighetsanpassad stadstrafik. Foto: Länstrafiken Örebro.

Mjuka Linjen gör på måndag sin debut i Örebro. Konceptet har till och från under många år funnits på flera håll i landet och bygger på trafik med mindre, tillgänglighetsanpassade stadsbussar. Mjuka Linjen ska komplettera den övriga stadstrafiken i Örebro.

Trafiken körs med små, tillgänglighetsanpassade bussar som kan köra på gator där större stadsbussar inte kommer fram. Linjen har en fast linjesträckning och är ett samarbete med Region Örebro län och Länstrafiken Örebro.

Linjen slingrar sig fram mellan Svampen och Tybble vårdcentral i Örebro vi stadens centrum. Den trafikeras klockan 9-17 helgfri måndag till fredag, med turer en gång i timmen i vardera riktning.

Ombord finns tio sittplatser med gott om plats för rullator och rullstol.

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2 kommentarer »

  1. Per-Olof Gustafsson
    emat

    Äntligen, så folk slipper gå uppått1 km stadstrafik bygger på närhet för boende. Annars blir det andra färdmedel

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  2. Reine N
    emat

    Typ en sån storlek skulle de köra bussarna till exempelvis Hjortkvarn istället för att lägga ner linjer

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