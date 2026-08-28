Sightseeingtåg blir mötesplats för äldre

Ett eldrivet sightseeingtåg förvandlas på måndag den 1 september till en mötesplats för äldre i Lund. Tåget är döpt till Sund-i-Lundtåget är ett test som ska stödja seniorer att leva ett hälsosamt och aktivt liv. I första hand riktar sig satsningen till äldre med hemvård eller dagverksamhet för kognitiv sjukdom i Lunds kommun.

Tåget körs mellan den 1 september och 13 november. Under resan görs det stopp vid museum, teater, träffpunkter, caféer och restauranger. Varje vecka under perioden ordnas en ny rutt och ett nytt program.

– Tåget gör det möjligt för äldre att komma ut tillsammans med andra, ta sig lite längre än sitt närområde och upptäcka nya platser. Det kan handla om att besöka en lunchrestaurang eller återvända till en plats där man tidigare bott eller arbetat, säger Niclas Snygg, verksamhetschef på vård- och omsorgsförvaltningen i Lund.