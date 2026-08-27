Självkörande fordon: ”Europa riskerar att komma på efterkälken”

Företrädare för dansk buss- och transportnäring varnar för att Europa riskerar att halka efter i utvecklingen nr det gäller självkörande fordon. ”Tekniken kan bli en viktig del av framtidens kollektiva transporter, skapa nya mobilitetslösningar och göra det lättare att erbjuda transporter i områden där det idag kan vara svårt att skapa ett attraktivt utbud”, skriver bland andra Michael Nielsen, vd för den danska buss- och taxibranschens organisation Dansk PersonTransport i en artikel i den stora danska dagstidningen Berlingske.

I artikeln i Berlingske pekar Michael Nielsen och fyra andra företrädare för den danska transportbranschen på behovet av ett europeiskt regelverk, snabbare och mer ambitiösa pilotprojekt och investeringar i europeisk teknik för självkörande fordon.

Förarlöst på Persontrafik Utvecklingen av förarlösa, autonoma, bussar är också i fokus på flera seminarier på Persontrafikmässan i Stockholm den 20 – 22 oktober. ”Så blir Sverige redo för helautomatiserad kollektivtrafik” är temat för ett seminarium 20 oktober kl 14.15 – 15.00. Den 21 oktober kl 11.30 – 12.00 är temat på en föreläsning ”Från pilot till framtidens autonoma bussresa”. Samma dag kl 15.30 – 16.15 ställs frågan ”Autonoma fordon – vad har hänt sedan sist?” på ett annat seminarium

– Samtidigt bör Europa ställa krav bland annat när det gäller datasäkerhet, transparens och rättvis konkurrens, skriver de.

– Medan USA och Kina redan testar och rullar ut autonoma transportlösningar i stor skala är utvecklingen i Europa alltjämt präglad av skilda nationella regler och ett långsammare genomförande. Men samtidigt kan utvecklingen i grunden ändra marknaden för persontransporter heter det i artikeln i Berlingske.

I dagarna blev det också klart att det stora amerikanska robotaxiföretaget Waymo är på väg att ta ytterligare ett kliv in på den europeiska marknaden.

Nästa år startar företaget trafik i den tyska miljonstaden München. Med sina självkörande taxibilar konkurrerar Waymo både med ”vanlig” taxi och med kollektivtrafiken.

Waymo har i sommar registrerat dotterbolag i flera europeiska länder: Spanien, Tyskland, Nederländerna och Frankrike. Waymo siktar också på London som en marknad för sina självkörande taxibilar.

Företaget hävdar att autonoma fordon är trafiksäkrare än fordon som körs av en människa.

Enligt Waymo har deras självkörande taxibilar varit inblandade i proportionellt betydligt färre olyckor än andra bilar med svårt skadade gångtrafikanter och cyklister.

K2, Sveriges nationella kunskapscentrum för kollektiv mobilitet har också öppnat för forskare att söka medel för forskning om autonoma fordon inom kollektiv mobilitet.