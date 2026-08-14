Skånetrafiken kör till Malmö flygplats

Skånetrafiken startar på söndagen en ny busslinje, linje 147, mellan Svedala och Malmö Airport. Linjen är i första hand avsedd för arbetspendlare till och från flygplatsen, men även flygresenärer kan resa med linjen, framhåller Skånetrafiken. I praktiken innebär det att Vy Flygbussarnas kommersiella trafik till flygplatsen nu får konkurrens av skattestödd trafik från Skånetrafiken.

– Satsningen är mycket välkommen för våra arbetspendlare såväl som för våra resenärer, säger Nils Funke, Swedavias flygplatschef på Malmö Airport.

Den nya linjen är anpassad till Pågatågens ankomsttider vid Svedala station. Men bytestiden mellan tåg och buss är relativt lång, mellan 15 och 20 minuter. Det beror bland annat på att gångavståndet mellan busshållplatsen och stationen är cirka sju minuter.

– Linjen innebär möjligheter att arbetspendla till Sturup Airport, men även att åka kollektivt till flygplatsen och skapa nya möjligheter för turister som besöker Skåne, säger Carina Zachau (M), Kollektivtrafiknämndens ordförande i Region Skåne.

Linjen kommer att trafikeras i 30-minuterstrafik, utom mellan klockan 12 och 15 då turtätheten blir 60 minuter. Linjen körs av Bergkvara och är en del av det kommande Trelleborgsavtalet som i övrigt startar i december 2027.

Malmö Airport har de senaste åren fått se en kraftigt reducerad flygtrafik, inte minst inrikes.