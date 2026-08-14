Starkt uppåt för halländsk sommarbiljett

Försäljningen av Hallandstrafikens sommarbiljett har i år ökat med 40 procent. Inför sista säljdagen har Hallandstrafiken sålt 13 918 sommarbiljetter. Biljetten ska inte förväxlas med de månadsbiljetter till halva priset som kollektivtrafiken i hela landet säljer för årets sex sista månader.

Hallandstrafikens sommarbiljett fyllde i år femton år. Den som i år köpte sin sommarbiljett före den 21 juni betalade samma pris som för femton år edan, 595 kronor. Ordinarie pris i år har varit 725 kronor.

Hallandstrafikens sommarbiljett erbjuder obegränsat med Hallandstrafiken under sommaren.