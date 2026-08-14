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Starkt uppåt för halländsk sommarbiljett

Publicerat av • 14 augusti 2026 • Sida för utskrift

Hallandstrafiken har i år sålt 40 procent fler sommarbiljetter än förra året. Foto: Hallandstrafiken.

Försäljningen av Hallandstrafikens sommarbiljett har i år ökat med 40 procent. Inför sista säljdagen har Hallandstrafiken sålt 13 918 sommarbiljetter. Biljetten ska inte förväxlas med de månadsbiljetter till halva priset som kollektivtrafiken i hela landet säljer för årets sex sista månader.

Hallandstrafikens sommarbiljett fyllde i år femton år. Den som i år köpte sin sommarbiljett före den 21 juni betalade samma pris som för femton år edan, 595 kronor. Ordinarie pris i år har varit 725 kronor.

Hallandstrafikens sommarbiljett erbjuder obegränsat med Hallandstrafiken under sommaren.

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