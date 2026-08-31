Färre tar bussen i Dalarna

Kollektivtrafiken i Dalarna tappar resenärer. Både i landsbygdstrafiken och stadstrafiken har resandet minskat under det första halvåret, jämfört med samma tid förra året. Bara stråktrafiken, alltså busstrafiken mellan de största orterna i Dalarna har resandet ökat. Biljettintäkterna har minskat, men Dalatrafik räknar med att få in mer pengar på viten från operatörerna.

Totalt ligger resandet med Dalatrafik 3,1 procent lägre under första halvåret än motsvarande period i fjol. Förra året gjordes det 4,6 miljoner påstigningar på Dalatrafiks bussar och tåg, i år var det 4,3 miljoner under första halvåret. Och det är gott om plats på Dalatrafiks bussar och tåg.

I synnerhet i landsbygdstrafiken rullar Dalatrafiks bussar med få resenärer ombord. Mer än 90 procent av kapaciteten utnyttjas inte. Den så kallade beläggningsgraden, andelen platser som utnyttjas av resenärer, är där 8,2 procent och har sjunkit med nästan åtta procent sedan förra året. 91,8 procent av platserna i landsbygdstrafiken i Dalarna rullar alltså omkring tomma.

Även i stadstrafiken har det blivit glesare ombord på bussarna – där utnyttjas nu 15,3 procent av platserna ombord. Stråktrafiken har däremot fått fler resenärer ombord – men det beror bland annat på att turerna har blivit färre.

Resandet med tåg har ökat men det förklarar bara delvis nedgången i resande med buss.

Utvecklingen innebär också att Dalatrafik räknar med ett fortsatt budgetunderskott när det gäller biljettintäkterna. Däremot får man in mer pengar i viten. En av operatörerna har nämligen inte alls klarat att leverera trafik enligt avtal vilket innebär att Dalatrafik räknar med att få in 16 miljoner kronor mer i viten än vad man tidigare räknat med.

Dalatrafik planerar också att testa dynamisk kollektivtrafik av samma modell som i Värmland. I Leksand och Rättvik ska dynamisk trafik provas med start i vinter.