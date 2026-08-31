Avgörande om miljözon i Stockholm dröjer

Avgörandet dröjer om den laddade frågan om miljözon klass 3 i delar av Stockholms city. Transportstyrelsen, där frågan nu ligger, hoppas kunna fatta beslut innan årsskiftet. När miljözon 3 sedan kan införas är oklart – om Transportstyrelsen säger ja till Stockholms stads planer.

Efter många turer upphävde Länsstyrelsen i Stockholm på försommaren Stockholms stads beslut att införa miljözon 3 i delar av Stockholms city. Länsstyrelsen ansåg att Stockholms stads utredning av miljözonen inte visade att nyttan av zonen vägde tyngre än de samhällsekonomiska konsekvenserna av zonen.

Det tog bara några timmar innan Stockholms trafikborgarråd Lars Strömgren (MP) meddelade att staden överklagar Länsstyrelsens beslut till Transportstyrelsen där frågan ligger nu.

– Under sommaren har stadens överklagande skickats ut till de parter som överklagade det ursprungliga beslutet om miljözoner. Det är ett väldigt omfattande ärende och det kommer att ta mycket tid i anspråk och kräva insatser från flera sakkunniga och olika professioner. Vår förhoppning är att ett beslut kommer före årsskiftet, uppger Transportstyrelsens presschef Mikael Andersson för bussmagasinet.se.

Beslutet från Transportstyrelsen blir slutpunkten i den kontroversiella frågan eftersom det inte kan överklagas. Fram till det kommande beslutet har frågan gång på gång skickats fram och tillbaka mellan olika instanser.

Miljözon klass 3 I miljözon klass 3 är följande personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar tillåtna: Rena elfordon, gasfordon med utsläppsklass Euro 6 samt bränslecellsfordon. Laddhybrider är inte tillåtna. När det gäller tunga lastbilar och bussar är följande tillåtna: Rena elfordon, gasfordon med utsläppsklass Euro 6, bränslecellsfordon samt laddhybrider med utsläppsklass Euro 6.

Det var i maj 2024 som den politiska majoriteten (MP)+(S)+(V) Stockholms stadsfullmäktige beslutade att införa Miljözon 3 i delar av Stockholms centrum från den 1 januari 2025.

Beslutet möttes av stark kritik från många håll, bland andra Sveriges Bussföretag, Svensk Handel, och besöksnäringens organisation Visita.

Något införande den 1 januari 2025 blev det inte eftersom överklagandena gjorde att processen drog ut på tiden. I maj 2025 stoppade Länsstyrelsen i Stockholm första gången stadens planer på att införa miljözon klass 3. Då tog inte Länsstyrelsen ställning till om det var rätt eller fel att införa zonen, däremot ansåg länsstyrelsen att Stockholms stad hade presterat en undermålig utredning av frågan.

I juni 2025 överklagade Stockholms stad Länsstyrelsens beslut hos Transportstyrelsen. Stockholms trafikborgarråd Lars Strömgren (MP) hoppades då kunna införa miljözonen under vintern 2025/2026. Och turerna gick vidare. I bästa fall vet vi innan årsskiftet hur det blir.