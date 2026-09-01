Örebro: BRT-buss blir konsertscen

På lördag kommer en av elbussarna på Citylinjen i Örebro att förvandlas till en rullande konsertscen. Artisten Love Stenmarck kommer då att bjuda resenärerna på en exklusiv livespelning ombord på Citylinjens linje 2. Och konsertbiljetterna är överkomliga – bara giltig biljett för resan krävs.

Citylinjen är en BRT-liknande busslinje i Örebro och Länstrafiken i Örebro kommer att spela in den unika konserten för att använda materialet i sina sociala medier. Love Stenmarck är bland anat känd som finalist i Idol.

Citylinjen trafikeras med eldrivna ledbussar från Volvo och konserten i Örebro är inte den första i en av Volvos elbussar. Redan för elva år sedan överraskades resenärer ombord på Göteborgs då nya elbusslinje 55 av framträdanden av olika artister på de tysta bussarna.

Linjen startade i juni 2015 och var en del av det unika Göteborgsprojektet ElectriCity sär fjorton partners inom näringsliv, forskning, stad och region samarbetade för att utveckla, demonstrera och utvärdera nya lösningar för framtidens hållbara kollektivtrafik. Sedan dess har elbussarna ryckt fram på bred front i Sverige och övriga Europa.