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Rekordsommar för turismen i Stockholm

Publicerat av • 1 september 2026 • Sida för utskrift

Stockholm har i sommar slagit alla tiders turistrekord. Foto: Ulo Maasing.

Stockholm har i sommar haft rekordmånga turister. Under juni och juli registrerades 3,6 miljoner gästnätter i Stockholm. Det är en ökning med åtta procent jämfört med förra sommaren och det högsta antalet gästnätter som någonsin har uppmätts, enligt Stockholms Handelskammare.

– Förra sommaren kunde vi konstatera att turismen var tillbaka efter pandemin. Nu slår vi rekord igen, säger handelskammarens vd Daniella Waldfogel.

Under juni och juli hyrdes 1,5 miljoner hotellrum ut. Trycket på hotellen gjorde att det genomsnitttliga rumspriset steg med tolv procent till 1 645 kronor per natt. Besökare från länder utanför Norden stod för var tredje hotellövernattning.

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Categorised in: Nyheter, Turism

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