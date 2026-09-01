Stillsam augusti för nya bussar – Volvo i topp

Augusti blev en stillsam månad när det gäller nya bussar i Sverige. Under månaden registrerades 106 nya bussar i landet, både tunga och lätta. Det är 59 procent färre än samma månad i fjol. Hittills i år har 44 procent färre bussar nyregistrerats enligt siffror från branschorganisationen Mobility Sweden. Men det finns särskilda förklaringar till minskningen. För första gången under en lång tid toppar Volvo registreringarna av nya bussar.

Förra årets siffror var onormalt höga på grund av att leveranserna av nya bussar då återhämtade sig efter stora leveransproblem de närmast föregående åren. Dessutom på

verkas registreringarna starkt av trafikstarter för den upphandlade busstrafiken.

Drygt hälften av de nyregistrerade bussarna under augusti var elbussar. Här slår Volvos leveranser av nya elbussar till Svealandstrafiken igenom i statistiken.

Av de 109 nyregistrerade bussarna under månaden var 56 tunga bussar, alltså bussar på minst 16 ton. Här är topplistan för augusti.

Volvo 25

MAN 11

Mercedes-Benz 7

Setra 4

Solaris 3

Iveco 2

Golden Dragon 2

Irizar 1

Scania 1

Av de nyregistrerade tunga bussarna under augusti var 33 elbussar:

Volvo 25

Solaris 3

MAN 2

Golden Dragon 2

Mercedes-Benz 1

Hittills i år har 669 tunga bussar registrerats i Sverige:

MAN 186

Solaris 149

Mercedes-Benz 110

Iveco 61

Setra 52

Volvo 51

Scania 18

Irizar 13

Yutong 13

Higer 6

Neoplan 3

Golden Dragon 2

BYD 2

Otokar 1

Yes EU 1

Övriga 1