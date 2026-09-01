Stillsam augusti för nya bussar – Volvo i topp

Augusti blev en stillsam månad när det gäller nya bussar i Sverige. Under månaden registrerades 106 nya bussar i landet, både tunga och lätta. Det är 59 procent färre än samma månad i fjol. Hittills i år har 44 procent färre bussar nyregistrerats enligt siffror från branschorganisationen Mobility Sweden. Men det finns särskilda förklaringar till minskningen. För första gången under en lång tid toppar Volvo registreringarna av nya bussar.
Förra årets siffror var onormalt höga på grund av att leveranserna av nya bussar då återhämtade sig efter stora leveransproblem de närmast föregående åren. Dessutom på
verkas registreringarna starkt av trafikstarter för den upphandlade busstrafiken.
Drygt hälften av de nyregistrerade bussarna under augusti var elbussar. Här slår Volvos leveranser av nya elbussar till Svealandstrafiken igenom i statistiken.
Av de 109 nyregistrerade bussarna under månaden var 56 tunga bussar, alltså bussar på minst 16 ton. Här är topplistan för augusti.
Volvo 25
MAN 11
Mercedes-Benz 7
Setra 4
Solaris 3
Iveco 2
Golden Dragon 2
Irizar 1
Scania 1
Av de nyregistrerade tunga bussarna under augusti var 33 elbussar:
Volvo 25
Solaris 3
MAN 2
Golden Dragon 2
Mercedes-Benz 1
Hittills i år har 669 tunga bussar registrerats i Sverige:
MAN 186
Solaris 149
Mercedes-Benz 110
Iveco 61
Setra 52
Volvo 51
Scania 18
Irizar 13
Yutong 13
Higer 6
Neoplan 3
Golden Dragon 2
BYD 2
Otokar 1
Yes EU 1
Övriga 1
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