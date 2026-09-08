Stark avslutning på sommaren för Västtrafik

Resandet med bussar och tåg i Västra Götaland ökade kraftigt i augusti, rapporterar Västtrafik. Totalt ökade antalet resor med åtta procent, jämfört med samma månad förra året. Bussen svarar för mer än hälften av resorna. Västtrafiks försäljning av periodbiljetter har också ökat kraftigt.

Under augusti gjordes närmare 27 miljoner resor med Västtrafik. Det är cirka två miljoner fler resor än under samma månad i fjol. Mest ökade tågresandet medan bussen står för drygt hälften av alla resor.

Västtrafik bedömer att det tillfälligt halverade priset på månadsbiljetter är en av förklaringarna till uppgången. Enligt Västtrafik har det påverkat både resenärernas val av biljett och bidragit till att fler reser med kollektivtrafiken.

– Vi ser en stor och tydlig ökning i hela vårt område. De sänkta biljettpriserna har sannolikt bidragit till att fler har valt kollektivtrafiken, säger Västtrafiks vd Lars Backström.

Det här är Västtrafiks siffror för resandet under augusti mätt i miljoner delresor. Inom parentes anges förändring i förhållande till augusti förra året.

Buss 13,7 (+8 %)

Båt 0,8 (+3 %)

Tåg 1,9 (+11 %)

Spårvagn 10,3 (+9 %)

Anropsstyrd trafik 0,2 (+4 %)

Totalt 26,9 (+8 %)