Ännu en kinesisk busstillverkare till Europa

De kinesiska busstillverkarnas intresse för Europa fortsätter att öka när Farizon debuterar här. Lanseringen sker på den spanska bussmässan FIAA 2026 i Madrid senare den här månaden. Även om Farizon ännu är tämligen okänt i Europa är företaget en del av de största fordonstillverkarna i Kina.

På mässan i Madrid kommer Farizon att presentera sin C12E, en batteridriven stadsbuss, men i sin produktpalett har Farizon en rad modeller, främst eldrivna. Enigt vår tyska mediekollega Omnibus News väntas en 13-meters regionbuss till Europa nästa år, följd av en 15-metersbuss. På den asiatiska marknaden säljer Farizon även en eldriven dubbeldäckare och företaget kan också leverera vätgasdrivna bussar.

Farizon är buss- och lastbilsverksamheten i Geely Holding där bland andra Volvo Cars, Polestar, Smart och Lotus återfinns.

Till Omnibus News uppger Farizon att företaget intresserar analyserar och intresserar sig för hela den europeiska marknaden för batterielektriska bussar. Och faktiskt finns sedan ett år åtta elbussar från Farizon i trafik hos ett bussföretag utanför Valencia i Spanien.

Bussmagasinet finns naturligtvis på plats på FIAA i Madrid.