SKR: Mer pengar från staten krävs till olönsam trafik

I ett brev till regeringen kräver Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, mer statliga pengar till de så kallade trafikavtalen, det vill säga kollektivtrafik mellan regioner. Det gäller bland annat ett antal långväga busslinjer i norra Sverige, likaså en del järnvägstrafik och flera flyglinjer.

Normalt är trafiken mellan regionerna kommersiell. Men på en del platser, främst i norra Sverige, går det inte att köra den långväga trafiken kommersiellt. Därför har Trafikverket i uppdrag att minska bristerna via trafikavtal som Trafikverket är med och finansierar. Det kan gälla busstrafik, tåg, flyg eller färjetrafiken till Gotland.

– Dagens statliga anslag räcker inte. Dessutom skapar finansiering ett år i taget en osäkerhet när det gäller långsiktigheten, skriver nu SKR till regeringen.

– Följden blir att viktiga trafiklösningar riskerar att inte bli av, samtidigt som kostnaderna landar i kommunernas och regionernas knä. Nu riskerar Tåg i Bergslagen, Stångådalsbanan Linköping-Kalmar och flyglinjer till Torsby, Hagfors, Mora och Kramfors riskerar nu neddragningar eller nedläggning, varnar SKR som efterlyser att regeringen i budgeten för nästa år möter behoven av finansiering.

– Trafikavtalen måste också mer än nu väga in sådant som totalförsvar, beredskap och samhällets motståndskraft.

Trafikverket har idag avtal om viss busstrafik i de fyra nordligaste länen samt i norra Dalarna. Där handlar det om samverkansavtal med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. För busstrafiken i Norrlands inland skjuter Trafikverket idag till 22,5 miljoner om året och i norra Dalarna 2,1 miljoner om året.

Huvuddelen av Trafikverkets trafikavtal gäller däremot nattåg, flyg och sjötrafiken mellan Gotland och fastlandet där Trafikverket har avtal direkt med olika operatörer. Trafikverket har idag avtal om flygtrafik för cirka 880 miljoner. Avtalslängderna för flyg varierar och det är således inte en årlig ersättningsnivå. Trafikverket har också avtal om tågtrafik för cirka 180 miljoner om året.