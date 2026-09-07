Tillgänglighet viktig – inte bara för personer med funktionsnedsättning

De flesta svenskar upplever att ders vardagsresor är enkla att göra. Men samtidigt anser många att transportsystemet inte ger dem tillgång till allt de vill göra. Det visar en ny rapport om tillgänglighet från branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Rapporten visar också att skillnaderna mellan landsbygd och tätorter är liten.

– Myten om att tillgänglighet främst är ett landsbygdsproblem får svagt stöd i resultaten, kommenterar Mattias Andersson, branschexpert på Svensk Kollektivtrafik.

Enligt rapporten är brister i hur människor upplever tillgängligheten i transportsystemet inte bara en fråga för personer med funktionsnedsättning eller färdtjänst.

Rapporten visar att de flesta anser att det är enkelt att göra sina resor i vardagen. Men många upplever att transportsystemet inte gör det möjligt för dem att göra allt de vill. Det gäller främst personer med begränsande funktionsnedsättningar, färdtjänstberättigade, ungdomar, äldre, studerande, arbetssökande och personer som reser sällan.

Rapporten visar tydligt att investeringar i kollektivtrafiken skapar nytta för långt fler grupper än de som traditionellt förknippas med tillgänglighetsfrågor, säger Mattias Andersson.