Tungt för VDL:s bussverksamhet – ”utomeuropeisk konkurrens viktig orsak”

Den holländska industrijätten VDL:s bussverksamhet har det fortsatt tungt. Verksamheten fortsätter att gå med förlust och omsättningen sjönk under det första halvåret med två procent till 219 miljoner euro (cirka 2,45 miljarder SEK), rapporterar VDL. Utan att nämna Kina vid namn pekar VDL ut billigare bussar från ”andra delar av världen” som en orsak till de röda siffrorna i VDL:s bussverksamhet.

VDL-gruppen, VDL Groep, är inte börsnoterat och redovisar inte någon halvårsrapport som börsföretag måste göra. Gruppen rapporterar dock att omsättningen under det första halvåret ökade med tre procent till 2 077 euro. Nettovinsten ökade med elva procent och blev 59 miljoner samtidigt som orderboken växte kraftigt.

Men för bussarna går det sämre. För VDL Bus Groep där bussmärkena VDL och Van Hool finns, minskade omsättningen med två procent till 219 miljoner euro (cirka 2,45 miljarder SEK). Och trots att orderboken för VDL:s bussverksamhet vid halvårsskiftet uppgick till 571 miljoner euro (6,4 miljarder SEK) fortsätter bussarna att gå med förlust för VDL.

– Orsaken är att billigare produkter från andra delar av världen säljs i Europa, skriver VDL i sin summering av det först halvåret, dock utan att nämna Kina.

En konsekvens är att VDL kapaciteten i företagets fabriker är underutnyttjad.

VDL räknar inte heller med någon tillväxt för bussverksamheten resten av året.

– Mot bakgrund av den geopolitiska utvecklingen är det viktigt för Europa att minska sitt beroende av andra delar av världen. Det är viktigt att hindra att Europa halkar efter ytterligare, skriver VDL.

Tidigare i år skrev VDL tillsammans med tre andra busstillverkare, Solaris, Hess och Beulas, till EU-kommissionen där de bland annat krävde att EU ställer krav på att bussar i upphandlad trafik till stor del ska vara tillverkade i Europa. I sitt brev till EU hävdade företagen att utomeuropeiska, särskilt kinesiska, busstillverkare snabbt har skaffat sig en marknadsandel på över 30 procent i Europa. Samtidigt har de statligt exportstöd på sina hemmamarknader som gör att de kan hålla lägre priser än de europeiska tillverkarna, hette det i brevet.

VDL har de senaste åren fokuserat på ett fåtal marknader för sin elbussar för kollektivtrafik, främst Nederländerna, Belgien, Tyskland och Frankrike. Turistbussen VDL Futura 3, som lanserades på Busworld i Bryssel i höstas, har vid det här laget levererats till kunder i Nederländerna, Belgien, Tyskland, Österrike, Norge och Finland.