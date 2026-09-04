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Ny dubbeldäckare för Asien från Volvo

Publicerat av • 4 september 2026 • Sida för utskrift

Volvo Bussar lanserar nästa vecka en eldriven dubbeldäckare för kollektivtrafik på den asiatiska marknaden. Bild: Volvo Bussar.

Volvo Bussar lanserar nästa vecka en ny, eldriven dubbeldäckare för den asiatiska marknaden. Lanseringen sker i samband med mässan ReThink Expo i Hongkong den 10 – 11 september. ReThink är en stor konferens och mässa med inriktning på hållbar utveckling

Den nya eldrivna dubbeldäckaren är byggd på Volvo Bussars chassi BZL DD Electric med kaross från Volvo Bussars egyptiska partner MCV.

Volvo Bussar har ännu inte avslöjat några närmare detaljer kring den nya dubbeldäckaren. Men att lanseringen sker i Hongkong är knappast någon slump. Staden har en mycket stor flotta dubbeldäckare i kollektivtrafiken, många av dem levererade av Volvo Bussar.

Volvo Bussar presenterade chassit BZL Electric första gången 2021.

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Categorised in: Internationellt, Nyheter

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