Efter åtta år i koncernen lämnar Jan Kilström Keolis där han de senaste tre åren varit vd för verksamheten i kontinentaleuropa och den högste ansvarige för Belgien, Danmark, Nederländerna och Sverige. Han var tidigare vd för Keolis Sverige under fem år, 2018 – 2023. Nu satsar Jan Kilström på rådgivning till bolagsledningar, styrelsearbete och mentorskap.

När Jan Kilström lämnar Keolis tar koncernchefen Frédéric van Heems över som tillförordnad chef för Keolis Continental Europe i väntan på att en ny chef ska utses.

Keolis var inne i ett turbulent skede med fallande lönsamhet när Jan Kilström tog över ledningen 2018. Tillsammans med medarbetare och den övriga ledningen vändes utvecklingen och lönsamheten förbättrades avsevärt. Efter fem år i Sverige gick han vidare till koncernledningen. Då hade han också ingått i styrelsen för Sveriges Bussföretag under fem år.

Nu kommer Jan Kilström att arbeta med rådgivning till bolagsledningar, styrelseuppdrag och mentorskap.

– Jag ser fram emot att få vara ett bollplank för andra som står inför viktiga vägval. Efter många år i ledande roller vet jag hur värdefullt det är att kunna pröva sina tankar med någon som både lyssnar och vågar utmana, säger Jan Kilstrom.

– Keolis Sverige står starkt. Jan Kilström har haft en viktig roll i att bygga den grund som vi sedan har utvecklat vidare, säger Mikael Wågberg, vd för Keolis Sverige.

– Jag kommer framför allt att sakna människorna i branschen, men också pulsen i verksamheten. I kollektivtrafiken går det inte att sätta vardagen på paus medan man arbetar med framtiden. Trafiken ska fungera varje morgon, samtidigt som vi utvecklar det som ska fungera om tio år, säger Jan Kilström.