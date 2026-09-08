Slut men ändå inte för självkörande i väst

Västtrafik avslutar försöket med den självkörande, autonoma, bussen i Göteborg. Men samtidigt vill Västtrafik fortsätta att utforska tekniken och söker nya projekt och partners när det gäller autonom kollektivtrafik. ”Vi tror fortfarande på tekniken och vill fortsätta testa den så snart det är möjligt”, säger Per Nyrenius, Västtrafiks utvecklingsledare inom ny mobilitet.

Nästa vecka kommer trafikpolitikerna i Västra Götaland att få information om att Västtrafik har beslutat att definitivt avbryta försöket med en självkörande buss i Göteborg. Försöket har pågått i åtta månader, men pausades sedan den självkörande bussen i maj blev påkörd bakifrån i en olycka. Därefter drog Transportstyrelsen in tillståndet för försöket.

Syftet med försöket var att undersöka hur en självkörande buss klarar komplex stadstrafik. Projektet har bland annat gett ökade kunskaper om samspelet mellan fordon, trafikmiljö och säkerhetsförare, uppger Västtrafik.

Västtrafik vill också fortsätta att utveckla autonom kollektivtrafik. Nu söker man nya möjligheter att testa tekniken tillsammans med andra aktörer i branschen.

– Vi vet betydligt mer i dag än när vi startade. Det är också syftet med ett pilotprojekt, att få kunskap som hjälper oss att fatta bättre beslut om nästa steg. Samtidigt kan vi konstatera att trafiken i centrala Göteborg är för komplex för tekniken i dess nuvarande form, säger Per Nyrenius.

– På sikt tror vi att autonoma fordon kan göra det möjligt att erbjuda en mer flexibel kollektivtrafik, exempelvis på platser och tider där det är svårt att köra busstrafik enligt fastslagna och tidtabeller. Vi tror fortfarande på tekniken och vill fortsätta testa den så snart det är möjligt.