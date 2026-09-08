Dynamiskt i demokratins tjänst

Den dynamiska busstrafiken i Värmland, X-linjen, träder på valdagen den 13 september i demokratins tjänst. Normalt kör inte X-linjen i Grums, Säffle och Sunne på söndagarna men på valdgen håller trafiken extraöppet för att göra det enklare för invånarna att ta sig till och från vallokalen.

X-linjen är flexibel busstrafik som anpassar sig efter resenärerna och saknar fast tidtabell eller linjesträckning. I stället kör bussen dit resenärerna vill åka inom X-linjens trafikeringsområde.

Nu kör Värmlandstrafik X-linjen även på valdagen mellan 10.30 och 14.30, till och från vallokaler inom linjens vanliga trafikområde och till Värmlandstrafiks ordinarie txa..