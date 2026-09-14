Nästan bussfritt på jättemässa

IAA-mässan i Hannover har alltid dominerats av lastbilar, andra fordon för godstransporter och specialfordon som kranbilar, sopbilar, brandbilar med mera. Men tidigare hade mässan ett stort inslag av bussar. I likhet med för Innotrans i Berlin är den tiden nu förbi. För IAA:s del tog den slut redan innan pandemin. På årets mässa, som öppnade på måndagen, fanns en knapp handfull bussar på plats. Två nyheter presenterades – en från Kina och en från Indien.

Av de europeiska busstillverkarna finns endast Daimler Buses och Scania/Irizar på plats på mässan – men inte i någon av hallarna. Daimler Buses är närvarande med en Mercedes-Benz eCitaro FuelCell och en Setra S 515 LE, men endast under pressdagarna i början av mässan.

Kinesiska Foton presenterar en regionbuss medan indiska MG International på måndagen avtäckte den batteridrivna regionbuss iEV12. Det är en 12-meters lågentrébuss med ett batteripaket på 489 kWh och en räckvidd enligt tillverkaren på över 400 kilometer enligt testnormen SORT 1.

Den som besökte Busworld i Bryssel i fjol kunde där stifta bekantskap med två andra produkter från MG, dels iEV12 stadsbuss, dels B12E elbusschassi.

Trots att bussarna numera är försvinnande få på IAA i Hannover kan mässan ändå ge en fingervisning om framtiden för bussbranschen. På IAA är nämligen närvaron av kinesiska lastbilstillverkare massiv. Och för de flesta busstillverkare är det lastbilarna som är basen för verksamheten. Rycks den undan blir det svårt, för att inte säga omöjligt att hålla igång bussproduktionen.