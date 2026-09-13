Uppgraderade turistbussar från Daimler Buses

Daimler Buses, där Setra och Mercedes-Benz bussar ingår, uppgraderar från nästa år sina turistbussar med bland annat nya motorer, drivlinor och säkerhetssystem. Förarplatsen moderniseras och bränsleförbrukningen kan reduceras med upp till sex procent. Det avslöjade Daimler Buses inför måndagens öppning av IAA-mässan i Hannover där Daimler är en av få busstillverkare bland utställarna.

Bland de nyheter som från 2027 kommer på Setra och Mercedes-Benz turistbussar finns en ny generation av dieselmotorerna OM 470 och OM 471 med bland annat bättre partikelfilter och SCR-system för att reducera utsläpp av kväveoxider. Tillsammans med andra förbättringar ger det en minskad bränsleförbrukning på upp till sex procent.

Daimler Buses introducerar också en ny generation växellådor från ZF: EcoLife CoachLine för Mercedes-Benz Tourismo och TraXon 2 Coach till Setras ComfortClass och TopClass som Daimler uppger ska minska bränsleförbrukningen och öka intervallen mellan oljebyten upp till 480 000 kilometer eller fyra år.

En ny elektronisk arkitektur öppnar för en rad utvecklade versioner av bussarnas säkerhetssystem och förarstöd. Förarplatsen får en omfattande uppgradering med det som Daimler Buses har döpt till Multimedia Cockpit Interactive som är utrustad med en högupplöst huvudskärm, pekskärm och en ny multifunktionsratt.