Fler stockholmare nöjda med resan

Inte sedan 2022 har så många resenärer i kollektivtrafiken i Storstockholm varit så nöjda som idag med den linje de reser med. Det visar den senaste mätningen från SL (Trafikförvaltningen i Region Stockholm) om resenärernas upplevda nöjdhet.

I juli var 80 procent av resenärerna i SL-trafiken nöjda med sin linje, i augusti var det 84 procent. Senast nivån låg på 84 procent var i november 2022.

Den största förändringen mellan juli och augusti syns på pendeltågen. Där ökade andelen nöjda resenärer med nio procentenheter, från 67 till 76 procent.

I augusti var 88 procent av tunnelbaneresenärerna, 91 procent av resenärerna på lokalbanorna, 80 procent av bussresenärerna, 76 procent av pendeltågsresenärerna och 98 procent av de som reste med SL:s pendelbåtar nöjda.

– Fler resenärer ger sin resa ett högt betyg och det är ett viktigt besked. Augusti präglades samtidigt av en stabilare trafikleverans, och på pendeltågen ser vi både en tydlig förbättring i nöjdheten och god punktlighet. Nu gäller det att hålla i utvecklingen och göra den stabil och långsiktig så att kollektivtrafiken fungerar bra varje dag, säger SL-chefen Erik Norling.