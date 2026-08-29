Kalmar län: Ökat resande trots problem med bussföretag

Bara under vecka 34 ställde Go-Ahead, en av de operatörer som kör busstrafiken i Kalmar län, in cirka 100 bussturer. Under sommaren har företaget ställt in omkring 150 turer. Problemen för Go-Ahead har fått en stor påverkan på Kalmar länstrafiks resenärer. Men andra bussföretag som kör för länstrafiken har ryckt in och delvis räddat trafiken. Länstrafiken, KLT, har trots problemen haft fler resenärer i sommar än förra sommaren.

Bemanningsproblem hos Go-Ahead ligger bakom en stor del av de inställda bussavgångarna. Främst har linjer i och kring Oskarshamn drabbats.

Nu kräver KLT en tydlig åtgärdsplan från Go-Ahead för att komma till rätta med problemen.

– Vi sätter igång med ett helt batteri med åtgärder, säger Peter Wretlund (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Kalmar Län till SR P4 Kalmar.

– Det blir dagliga avstämningar med operativ chef, skriftliga rapporteringar från företaget, vd:n för Go-Ahead ska för trafikdirektören presentera en tydlig plan för att få bort de inställda turerna och vi har också kontakt med de fackliga organisationerna. Vi gör också en översyn av möjliga åtgärder utifrån gällande avtal, säger Peter Wretlund.

Han avböjer dock att svara på frågan om det kan bli aktuellt att säga upp trafikavtalet med bussföretaget.

– Vi är besvikna på Go-Ahead, säger Peter Wretlund till tidningen Barometern.

Go-Ahead är också kallat till kollektivtrafiknämndens möte den 8 oktober.

Fler resenärer

Trots problemen med många inställda turer har resandet med Kalmar Länstrafik ökat under sommaren. Enligt KLT:s resandestatistik gjordes under sommarmånaderna mer än 1,2 miljoner resor med KLT, en ökning med cirka fem procent jämfört med sommaren 2025.

Mest ökade resandet i stadstrafiken i Kalmar och på linjen Kalmar – Borgholm – Byxelkrok.

Ekonomin för KLT är också bättre än man tidigare räknat med. Den tidigare prognosen visade på ett underskott på 3,5 miljoner kronor. Nu pekar siffrorna på en ekonomi i balans i år. Det beror bland annat på minskade kostnader för tågtrafiken och ökade biljettintäkter i den allmänna kollektivtrafiken.