Globala jättar vinnare när årets största nordiska upphandling av kollektivtrafik avgjordes

Årets största nordiska upphandling av kollektivtrafik blev klar på fredagen. I september nästa år får Metron i Köpenhamn ny operatör. Då tar företaget KBH Metro Partner ApS över drift och underhåll av Köpenhamns fyra Metrolinjer på ett tolvårigt avtal med option på en treårig förlängning. KBH Metro Partner ägs av två globala trafikjättar, franska RATP Dev och Singaporebaserade ComfortDelGro. Det senare företaget är också delägare i Connecting Stockholm som sedan i vintras driver trafiken i Stockholms tunnelbana. Avtalet i Köpenhamn är värt cirka 17 miljarder danska kronor, drygt 25 miljarder SEK.

Trafiken har upphandlats av Metroselskabet som ägs av kommunerna Fredriksberg och Köpenhamn. Sedan mer än 20 år svarar företaget Metro Service för Metrotrafiken i den danska huvudstaden, men i september nästa år är det alltså slut. Metro Service ägs av italienska ATM, Azienda Trasporti Milanesi med bas i Milano.

Sju företag kvalificerade sig för att lämna anbud och tre anbud kom in. Förutom vinnande KBH Metro Partner la även den nuvarande operatören Metro Service samt Keolis Danmark bus på trafiken.

Den nuvarande operatören efterträds nästa år av två ännu större internationella transportjättar, ComfortDelGro och RATP Dev.

Även Stockholm

ComfortDelGro är också engagerat i Stockholms tunnelbana. Tillsammans med brittiska transportjätten Go-Ahead Group äger man aktiebolaget Connecting Stockholm som sedan november förra året svarar för tunnelbanetrafiken i Stockholms.

ComfortDelGro har sin bas i Singapore är nu verksamt i sju länder med spår- buss och taxitrafik. ComfortDelGro bedriver busstrafik i Singapore, Australien och Storbritannien. Den brittiska bussverksamheten omfattar trafik i London genom Metroline.

ComfortDelGro är också en stor taxioperatör med både traditionell taxiverksamhet och plattformsbolag. I Singapore har företaget mer än 8 400 bilar i trafik, i Australien mer än 8 300 bilar vilket gör ComfortDelGro till landets största taxioperatör och i Storbritannien ingår över 16 000 bilar i ComfortDelGros flotta. Företaget finns också i nio städer i Kina med över9 500 bilar.

Statlig jätte

RATP Dev ingår i den statliga franska transportjätten RATP Group med bas i Paris. RATP svarar för huvuddelen av tunnelbane- spårvägs- och busstrafiken i den franska huvudstadsregionen. Sedan 2002 har RATP genom olika dotterbolag expanderat kraftigt även internationellt, både inom spår- och busstrafik.

RATP Dev etablerades 2002 just med sikte på den internationella expansionen. Nu är RATP Group verksamt i 16 länder i Afrika, Asien, Australien, Europa och Nordamerika.