Ny strategichef för uppländsk kollektivtrafik

Till ny chef för strategi och planering för kollektivtrafiken i Uppland har utsetts Olof Johansson. Han börjar sin tjänst vid Trafik och Samhälle i Region Uppsala den första oktober. Trafik och samhälle är den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Region Uppsala och arbetar under varumärket UL.

Olof Johansson kommer närmast från Trafikverket där han har arbetat i närmare tolv år.

På Trafikverket har Olof Johansson haft ledande roller med fokus på digitalisering och utveckling. Han har bland annat arbetat som chef för digitalisering väg och har även erfarenhet som vd för Samhällsbyggarna.