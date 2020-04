Grönt hos EU för kontantstöd till krisande företag – i Danmark

EU-kommissionen godkände på onsdagen det danska kontantstödet till företag som drabbats av stora minskningar i omsättningen på grund av covid-19-pandemin. Det innebär att stödet inte strider mot EU:s statsstödsregler. I Sverige har Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, begärt ett liknande stöd men hittills har regeringen enbart hänvisat företagen till att låna pengar.

Det danska stödet kan betalas ut till företag som har förlorat mer än 40 procent av sin omsättning under perioden 9 mars – 9 juni i år på grund av covid-19-pandemin. Stödet kan utgå med som mest 40 miljoner danska kronor per företag och helt eller delvis kompensera företagen för fasta kostnader som de har under stödperioden.

EU-kommissionen konstaterar att stödet kommer att kompensera skador som är direkt kopplade till utbrottet av coronapandemin. Kommissionen anser att stödet bidrar till att minska den ekonomiska skada som pandemin orsakar i Danmark. Det danska stödet kan sökas omedelbart av företagen.

Även Norge har beslutat om ett liknande stöd som har välkomnats av den norska bussbranschens organisation, NHO Transport.

Här i Sverige skrev Transportföretagen redan den 20 mars till regeringen och begärde ett liknande stöd det danska, och senare även det norska stödet för att täcka drabbade företags fasta kostnader.

Hittills har dock regeringen inte öppnat för lösningar liknande de i Danmark och Norge. Istället hänvisar näringsminister Ibrahim Baylan (S) i ett videomeddelande (klicka här) små och medelstora företag till att låna pengar från Almi.

– När När nu Danmark har fått grönt ljus från EU-kommissionen, vad väntar den svenska regeringen på, frågar Transportföretagen på onsdagen.