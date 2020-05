Tryggare ska resenären vara…

Tryggheten i den skånska kollektivtrafiken ska öka. På onsdagen fattade kollektivtrafiknämnden i Region Skåne ett antal beslut för ökad trygghet i skånsk kollektivtrafik. Bland annat ska ett särskilt trygghetsnummer införas och en kartläggning göras av hot och våld i kollektivtrafiken.

Under 2019 rapporterades 620 händelser som var relaterade till trygghet och säkerhet till Skånetrafiken. Samtidigt gjordes 170 miljoner resor under året. De händelser som rapporterats in rör alla personalkategorier i kollektivtrafiken och uppstår ofta vid situationer kopplat till biljettkontroller och när giltig biljett saknas.

Eftersom Skånetrafiken varken är arbetsgivare till dem som arbetar ute i trafiken och inte heller äger några tågstationer är frågan om trygghet komplex, konstaterade politikerna i kollektivtrafiknämnden. Men under året ska man utreda hur frågor gällande trygghet och säkerhet kan följas upp och hanteras.

Politikerna beslutade också att införa ett trygghetsnummer, ett särskilt prioriterat telefonnummer som resenären kan ringa om vederbörande känner sig otrygg i den skånska kollektivtrafiken. SL i Storstockholm har sedan ett antal år ett sådant trygghetsnummer som går direkt till SL:s trygghetscentral.

Skånetrafiken har särskilt identifierat fem scenarion där ett samtal till trygghetsnumret kan vara aktuellt:

En eller flera personer upplevs som hotfulla eller bråkar med en resenär; Någon har somnat och riskerar att råka illa ut, t ex bli rånad; Resenären ser någon som klottrar, förstör eller vandaliserar; Resenären är ensam och känner sig otrygg när han eller hon väntar på bussen eller tåget eller går hem från en hållplats; Resenären har en funktionsvariation och känner sig otrygg under resan.

Trygghetsnumret ska införas på prov senast den 1 november 2020 och utvärderas löpande. De personer som svarar kommer att vara särskilt utbildade för att kunna ta emot denna typ av samtal. Trygghetsnumret kommer att vara tillgängligt under dygnets alla timmar. Ambitionen med trygghetsnumret är inte att ta över andra myndigheters uppgifter, utan att hjälpa resenärerna vid otrygga situationer där det inte alltid är uppenbart var man kan få hjälp idag.