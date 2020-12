Regeringen vill förlänga YKB

Regeringen föreslår att giltigheten för yrkeskompetensbevis, YKB, förlängs. Förslaget innebär att YKB som annars skulle ha löpt ut under perioden 1 februari 2021 – 31 juli 2021 ska förlängas med 6 månader. För de yrkeskompetensbevis som löper ut under perioden 1 november 2020 – 31 januari 2021 undantas de från kravet om yrkeskompetensbevis under 6 månader.

Infrastrukturdepartementet har nu skickat ut sitt förslag på remiss medan man väntar på besked från EU-kommissionen om ren evidering av den så kallade Omnibusförordningen, som bland annat reglerar tidsfrister för YKB.

– Regeringen har framfört till EU-kommissionen att en revidering av Omnibusförordningen är nödvändig och bör göras skyndsamt. Nu går vi fram med ett nationellt förslag på förlängd giltighet för YKB och ökade möjligheter till distansundervisning. Yrkesförare i Sverige ska inte drabbas av EU-kommissionens långa ledtider, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

– Det är ett stort besked att regeringen nu föreslår en förlängning av yrkeskompetensbevisens giltighet. Men vi kan inte dra en lättnadens suck än, förrän beslut om förlängning verkligen fattats. Det är helt avgörande för transportsektorn att YKB-intygen förlängs. Tiden börjar bli knapp om transporterna ska kunna fortsätta rulla, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Regeringen föreslår också att YKB hela fortbildningen ska kunna ske på distans fram till den 1 augusti 2021 och att det räcker att utbildningsanordnare anmäler den anpassningen av utbildningsplanen under perioden, istället för att skicka in en ansökan.

– Under 2020 har fler yrkesförare utbildats än under hela 2019, så utbildningsanordnarna har trots pandemin upprätthållit ett bra tempo. Sedan 8-personersregeln infördes har dock utbildningarna pausats. I december går yrkeskompetensbevisen ut för 2 600 yrkeschaufförer. Det är mindre än 1,5 % av det totala antalet yrkeschaufförer, så även om det i nuläget inte innebär att transportsektorn i stort drabbas, är det för de enskilda chaufförerna viktigt att vi hittar en lösning, säger Tomas Eneroth.