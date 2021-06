Självkörande minibussar från Kina till Europa

Det svenska företaget T-Engineering och finska Sensible 4 ska etablera självkörande minibussar från Kina på den europeiska marknaden. Bussarna tillverkas av den stora kinesiska biltillverkaren Dongfeng och automatiseras med programvara av Sensible 4. Det finska företaget har tidigare testat självkörande minibussar med sin autonoma teknik som ska klara alla nordiska väder (klicka här). Då samarbetade man med ett japanskt företag. Testerna genomfördes bland annat i Esbo utanför Helsingfors.

De eldrivna minibussarna från Dongfeng är av företagets modell Sharing-VAN och tas till Europa av svenska T-Engineering som i sin tur är ett dotterbolag till Dongfeng. Sensible 4 ska automatisera minibussarna som tillverkas i Kina. Syftet med bussarna är enligt Sensible 4 att de ska vara en del av nätverket för persontransporter i Europa och erbjuda människor nya transporttjänster.

Sensible 4 och T-engineering ska tillsammans se till att den autonoma, självkörande, versionen av Sharing-VAN uppfyller europeiska kvalitets- och säkerhetskrav. DE självkörande bussarna ska kunna köra under alla väderförhållanden och motsvara automationsnivå SAE 4, den näst högsta automatiseringsnivån. De kommer inte att ha en säkerhetsförare ombord till skillnad från de autonoma minibussar som idag finns i bland annat Sverige.

– Vi är mycket glada översamarbetet eftersom vi ser att våra styrkor med T-Engineering stöder varandra: svenskarnas starka kompetens att förnya en traditionell industri och finsk mjukvaruteknik i kombination med kinesisk tillverkningshistoria. Vi anser att det är ett stort steg för hela den självkörande bilindustrin att dessa högkvalitativa, massproducerade bussarna tas in till den europeiska marknaden, kommenterar Harri Santamala, vd för Sensible 4.

Sensible 4:s självkörande programvara har testats kontinuerligt under nordiska väderförhållanden såväl i Finland som i Sverige och Norge. Sharing-VAN bussen automatiseras med den första versionen av Sensible 4:s kommersiella autonoma programvara Dawn, som kommer att lanseras 2022 på utvalda platser i Europa.

– Vi är glada att fortsätta samarbetet med Sensible 4 och ta nästa steg för att göra Sharing-VAN framgångsrik i Europa. Fordonen fungerar inte bara i soliga och idealiska förhållanden utan även i nordiskt vinterklimat. För den uppgiften är Sensible 4:s självkörande programvara Dawn en perfekt matchning, kommenterar Sebastian Wallman, Manager Future Mobility vid T-Engineering.

T-engineering och Sensible 4 har samarbetat sedan 2018 när Sensible 4 automatiserade Dongfeng Fengxing CM7. Den autonoma CM7 minibussen körde i Helsingfors, Finland förra sommaren och i Stockholm, Sverige under hösten 2020 där även Prins Daniel fick provåka den självkörande bussen, vilket vi då rapporterade om (klicka här).

T-engineering har cirka 100 utvecklingsingenjörer som designar och utvecklar styrsystem för alla fordonssystem. Sensible 4 utvecklar programvara för självkörande bilar och har utvecklat en unik teknik som kombinerar programvara och information från flera olika sensorer, vilket möjliggör för fordonet att köra i alla väderförhållanden, inklusive snöfall och dimma. År 2022 kommer Sensible 4 lansera världens första kommersiella självkörande programvara för alla väder, Dawn, med automationsnivå SAE 4.