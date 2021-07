Svenska Neoplan växer – tar över MAN last- och transportbilar i Sverige

Svenska Neoplan, som sedan många år är återförsäljare för Neoplan och MAN bussar i Sverige, växer. Den första augusti tar Svenska Neoplan över import och försäljning även av MAN last- och transportbilar i Sverige. I affären ingår även att Svenska Neoplan tar över MAN Truck Center i Malmö som i framtiden även kommer att ta hand om mycket av Svenska Neoplans verksamhet när det gäller bussar i Sydsverige.

Bakgrunden är att MAN-koncernen genomför en omorganisation av regionstrukturen för de nationella säljorganisationerna. Det innebär också att MAN säljer sina importbolag i vissa länder, bland annat Sverige.

Här i landet flyttas import och försäljning av MAN last- och transportbilar från ett eget dotterbolag, MAN Truck & Bus Sverige AB. Detta företag säljs till Svenska Neoplan som startar ett nytt bolag, Lion´s Truck AB, som från och med den 1 augusti tar över MAN:s alla aktiviteter i Sverige.

I Sverige är Svenska Neoplan mycket välkänt i bussbranschen med försäljning av såväl Neoplan som MAN bussar som båda ingår i MAN. Företaget har sedan 1976 ansvarat för import och försäljning av Neoplan och sedan 2004 av MAN bussar och har etablerat sig som en marknadsledande aktör när det gäller bussar i Sverige.

Svenska Neoplan driver även lastbilsverkstäder i Stockholm (Kungens Kurva), Motala, Uppsala, Göteborg och Helsingborg.

– Svenska Neoplan har under 45 år befäst sin närvaro på den svenska bussmarknaden och genom våra 11 verkstäder har vi en stor kundbas på last- och transportbilssidan. Vi känner redan MAN:s produkter och system så för oss är det ett naturligt steg att nu överta försäljning och service av MAN:s last- och transportbilar. Vi kan därmed erbjuda ett komplett program bussar, lastbilar och transportbilar med tillhörande service och reservdelsförsäljning i hela Sverige, säger Joackim Bay, vd för Svenska Neoplan.

MAN-koncernen ser Svenska Neoplans övertagande av den kompletta MAN-portföljen i Sverige som en vinna-vinna-situation.

– I Svenska Neoplan får vi en importör som i årtionden har visat sitt värde på den svenska bussmarknaden. Vi tror att det här företaget är det rätta för att vidareutveckla MAN:s marknadsposition för last- och transportbilar på den svenska marknaden, säger MAN-direktören Stefan Thyssen som tillsammans med Johan Björnör, Senior Vice President – Head of Sales Area Europe, har lett förhandlingarna.

Medarbetarna inom MAN Truck & Bus Sverige följer med till det nya bolag som Svenska Neoplan bildar under namnet Lion´s Truck AB. Företaget kommer framöver att ansvara för import och försäljning av MAN:s lastbils- och transportbilsprogram.

Det nya kontraktet med Svenska Neoplan påverkar inte befintliga MAN Servicepartners. Dessa kommer även i fortsättningen att erbjuda service för MAN fordon i Sverige.

2018 invigde MAN ett helt nytt Truck Center i Malmö för verksamheten i södra Sverige. Anläggningen är byggd efter MAN:s föreskrifter. Där finns gott om plats för service av MAN lastbilar och transportbilar och centret fungerar också som en viktig bas för MAN:s säljare av både last- och transportbilar.

MAN Truck Center Malmö ingår i försäljningen till Svenska Neoplan och kommer även i fortsättningen att vara en viktig del i MAN:s tillväxtplaner för Sverige. Anläggningen kommer framöver också hantera många av Svenska Neoplans bussaktiviteter i Sydsverige.

1976 köpte Claus Bay och Stefan Eriksson Svenska Neoplan AB, Motorpark AB och SAM-Service AB av SMS-rederierna. SAM-Service blev moderbolag för Svenska Neoplan AB och Motorpark. Samma år flyttade verksamheten till de nybyggda lokalerna i Västberga. Claus Bay sålde sin första nya buss i Sverige, en Neoplan Cityliner, som levererades till Blomresor i Vårgårda.

Under året levererades totalt 10 Neoplan-bussar. Svenska Neoplan har sen dess växt till att bli en av de största leverantörerna av kollektivtrafikbussar till svensk kollektivtrafik . Sedan 2017 är Claus Bay ensam ägare till moderbolaget SAM-service AB.

2001 godkände den Europeiska Konkurrensmyndigheten MAN:s övertagande av Gottlob Auwärter GmbH som tillverkade Neoplan bussar. MAN Lastbilar & Bussar AB var därefter importör av lastbilar och bussar i Sverige. Företaget var ett helägt dotterbolag till MAN Nutzfahrzeuge AG. Efter förhandlingar med MAN i Tyskland fick Svenska Neoplan ensamrätt till försäljning av MAN-bussar i Sverige. Senare samma år började Svenska Neoplan att sälja MAN-bussar och den första MAN-bussen levererades.