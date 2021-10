Kraft från ovan för MAN och Mercedes-Benz

När busstillverkaren MAN för några år sedan introducerade sin batteridrivna stadsbuss Lion´s City E gjorde företaget klart att man fokuserade på depåladdning av bussarna. Snabbladdning via pantograf var inte aktuellt. Men nu erbjuder MAN också pantografladdning för bussarna. Därmed gör företaget samma strategiska val som Daimler Buses för sin elbuss Mercedes-Benz eCitaro. Volvo, som tidigare var helt fokuserat på elbussladdning via pantograf, erbjuder däremot sedan något år även en lösning med depåladdning via CCS-kontakt. Oavsett vilken strategi man valde från början har busstillverkarna fått anpassa sig till att marknadens behov inte kan mötas med en enda laddlösning.

För ungefär en månad sedan presenterade Mercedes-Benz den nya versionen av stadsbussen eCitaro, avsedd för laddning via pantograf. Det var i samband med att ett schweiziskt trafikföretag satte sina nya eCitaro i trafik på sin linje mellan Zürichs flygplats och den schweiziska staden Wenger. En rundtur på linjen, som har 28 hållplatser, är 27,4 kilometer. Elbussarna ska vara i trafik upp till 22 timmar per dag och då köra upp till 370 kilometer.

Laddning sker endast under det korta uppehållet vid ändhållplatsen vid Zürichs flygplats. För laddningen blev en pantograflösning (som Mercedes-Benz tidigare sagt nej till) nödvändig. Via plug-inkontakt kan eCitaron laddas med en effekt på 150 kW, men via pantograf som sänks ner mot två skenor på busstaket kan laddeffekten vara på 300 kW. Batterierna i de aktuella bussarna har en total kapacitet på 264 kWh.

Även busstillverkaren MAN går samma väg. Från att endast ha erbjudit laddning via CCS-kontakt kommer MAN också att som alternativ erbjuda pantografladdning för sin batteridrivna stadsbuss Lion´s City E som finns i såväl 12- som 18-metersversion. Men MAN fokuserar alltjämt på depåladdning, även om laddningen sker via pantograf.

– Både när det gäller laddning via pantograf eller via CCS-kontakt är det depåladdning som gäller, förklarade Heinz Kiess, marknadschef för MAN bussar, för ledande internationella branschmedia vid en presskonferens i München nyligen.

– Fördelen är att ytorna kring bussarna kan hållas fria från laddstolpar och kablar. Samtidigt är det väldigt enkelt att integrera bussarna i arbetsrutinerna på depån.

Ett stort antal operatörer av elbussar har sedan tidigare valt att depåladda bussarna via pantograf, något som tidigare inte har varit möjligt med bussar från MAN.

Till en början kommer laddning att kunna ske med 150 kW effekt, men lösningar med högre laddeffekt liksom pantograf monterad på busstaket kommer, uppgav Heinz Kiess.

Från mitten av nästa år kommer Lion´s City E också att kunna fås med en koldioxidbaserad luftkonditionering.

– Fördelarna är flera. Mer miljövänligt och energieffektivt, vilket naturligtvis också ökar räckvidden. Dessutom fungerar den nya luftkonditioneringen i temperaturer som en traditionell värmepump inte gör, framhöll Heinz Kiess.

Den nya CO2-baserade luftkonditioneringen kan användas vid utetemperaturer på ner till tjugo minusgrader. Det gör den särskilt intressant för bussar som används i ett kallare klimat som exempelvis det svenska. Tillsatsvärmaren behöver då inte användas så ofta som tidigare vilket gör att systemet är miljömässigt hållbarare och att mindre flytande drivmedel behövs för att värma passagerarutrymmet.

MAN lanserar nu också nyheter som gäller det digitala kontrollverktyg för MAN:s elbussar som företaget introducerade för knappt ett år sedan, MAN eManager. Verktyget kan beskrivas som en digital trafikledningscentral som gör det möjligt för trafikledningen eller den ansvarige för företagets bussar att kontrollera en rad funktioner i bussarna.

I framtiden kommer det molnbaserade verktyget att finnas i två versioner, en basversion (eManager S) och en version med utökade funktioner (eManager M).

Basversionen innehåller två funktioner för att styra laddningen av bussarna (omedelbart respektive styrt av en timer). Vidare ingår i verktyget luftkonditionering av passagerarutrymmet, övervakning av laddningen med felmeddelande om laddkabeln inte är korrekt ansluten och dessutom i realtid information om batteriernas laddstatus i procent, återstående räckvidd i kilometer, fordonets status med mera.

I eManager M finns ytterligare funktioner, bland annat information i realtid om återstående batterikapacitet i kWh eller mer exakt information om bussens status. Den utökade versionen gör det också möjligt att närmare analysera energiförbrukningen under körning, energiåtervinning och körsträcka för en buss eller för att jämföra flera bussar.