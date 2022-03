Resegarantierna ses över

Det svenska systemet för resegarantier ska utvärderas och ses över. Systemet hamnade i strålkastarljuset under pandemin, bland annat därför att dagens garantisystem inte täcker fall där paketresearrangörer ställer in resor till exempel när myndighetsbeslut hindrar att resan genomförs. Under pandemin visade det sig att många paketresearrangörer hade det svårt att till kunderna betala tillbaka resekostnaderna när man på grund av restriktioner tvingades ställa in många resor. Sveriges Bussföretag och Transportföretagen deltar med var sin expert i den kommitté som regeringen nu har tillsatt för att utvärdera systemet med resegarantier.

Det var strax före jul som regeringen beslutade att utreda dagens system för resegarantier (klicka här). Regeringens särskilde utredare, justitierådet Svante O Johansson, får till sin hjälp en expertkommitté. Där ingår Oscar Sundås, branschutvecklare vid Sveriges Bussföretag och Mikael Erixon, Head Of Strategic Contracting vid flygbolaget SAS.

Några av de problem med dagens svenska systemet som experterna kommer att titta extra på är exempelvis att en arrangör måste vara på obestånd för att resegarantierna ska lösa ut, likaså att systemet är helt frikopplat från de politiska strukturerna. I exempelvis Danmark, som har en helt annan lösning, kunde man tillföra medel till systemet för att möta behovet. Det går inte i Sverige idag.

EU:s medlemsländer är fria att utforma system för resegarantier som de anser mest lämpligt till skillnad från paketreselagen som ser likadana ut i hela EU.

– Vi är positiva till en översyn och har tillsammans med bland annat Svenska Resebyråföreningen uppvaktat politiker och beslutsfattare i ärendet under en längre tid, säger Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

– Det är bra att vi nu får möjlighet att utvärdera resegarantisystemet. Idag är systemet uppbyggt så att företagen antingen kan ställa bankgarantier, vilket är utmanande för små bolag, eller gå via en försäkringslösning, där det tyvärr bara finns en leverantör på den svenska marknaden numera.

Utredningen ska också titta på om det ska införas ett system för reguljära flygresor.