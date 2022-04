Energin försvinner när bussarna står stilla

Nästan en femtedel, 18 procent, av elbussarnas energiförbrukning sker under tomgångskörning när bussarna inte är i drift. En dieselbuss förbrukar i genomsnitt mer än 1100 liter diesel på tomgång under ett år, varav 58 procent användes under tomgång när bussen inte var i drift. Receptet är en bättre koll på fordonsflottorna för att effektivisera driften. Det framgår av en ny rapport från företaget ChargePoint. Rapporten pekar på behovet av att kritiskt granska riktlinjerna för tomgångskörning och vikten av att använda teknologier för övervakning av bussföretagens fordonsflottor för att minska elslöseriet. Eller dieselräkningen.

Under 2020 analyserade ChargePoint över 8,5 miljoner tomgångstillfällen* med elbussar och ytterligare 3,4 miljoner med dieselbussar från mer än 5 000 diesel- och elbussar i både Europa och Nordamerika. Med hjälp av telematiksystemet ViriCiti kunde ChargePoint spåra den exakta procentandelen tid som ett fordon går på tomgång och kartlade tomgångstillfällena under en hel dag.

Undersökningen skiljer mellan tomgång i drift och tomgång utanför drift.

Tomgång i drift gäller tomgångskörning i mindre än 10 minuter, medan tomgång utanför drift syftar på tomgångskörning i mer än 10 minuter.

Enligt rapporten förbrukar en dieselbuss i genomsnitt 1 123 liter diesel på tomgång under ett år. Av detta förbrukas 41 procent när bussen inte är i drift. Den totala energiförbrukningen på tomgång representerar 18,1 % av all den energi som fordonet förbrukade under året. En elbuss förbrukar i genomsnitt hela 2 057 kWh på tomgångskörning när den inte är i drift.

Enligt ChargePoint finns det därför stora pengar att spara på att minska den ”onödiga” tomgångskörningen, alltså tomgången när fordonet inte är i drift.